PUMA und Maybelline New York sorgen mit Athleisure-inspirierter Make-up-Kollektion in limitierter Auflage für neues Lebensgefühl

New York (ots/PRNewswire) - Die weltweit führende Sportmarke PUMA und Maybelline New York, die Nr. 1 der internationalen Make-up-Marken, haben sich zusammengetan, um ihre allererste Special-Edition-Kollektion auf den Markt zu bringen - PUMA x Maybelline fusioniert mit einer High-Performance Make-up-Kollektion die Felder Kosmetik, Mode und Sport.

Die PUMA x Maybelline Kooperation kam mit Blick auf das Always-On- und "immer dabei" Do-It-all-Lebensgefühl der Generation Z und der Millennials zustande. Inspiriert von der Athleisure-Welle, die sportliche Kleidung straßentauglich und salonfähig macht, hat Maybelline gemeinsam mit PUMA, einem der führenden Anbieter von Damen-Sportbekleidung, eine ultimative, hochleistungsfähige Streetstyle-inspirierte Make-up-Kollektion kreiert. "Die junge Kundin von heute legt Wert auf einen aktiven Lebensstil, ob im beruflichen Umfeld, zu Fitnesszwecken oder im Privatleben. Sie ist immer unterwegs, hält sich nicht lange auf, und braucht Hochleistungs-Produkte, die mit ihren Aktivitäten und Plänen Schritt halten", erklärt Trisha Ayyagari, Deputy General Manager von Maybelline New York. "Die PUMA x Maybelline Kollektion wurde genau dafür geschaffen".

Die 12-teilige PUMA x Maybelline Kollektion wurde mit neuester Technologie für lange Haltbarkeit entwickelt und umfasst wischfeste Wimperntusche, die den ganzen Tag hält und für einen dramatischen Augenaufschlag sorgt, einen Metallic Highlighter mit Chrom-Effekt als Blickfang, und den Publikumsliebling Super Stay Matte Ink, ein Lippenrot mit extra langem Halt in neuen, limitierten Farbtönen. Maybelline ergänzt das Angebot zusätzlich noch um zwei neue Duo-Sticks - einem neuer Matt Metallic-Lidschatten, der lange hält und vielseitige Looks für tagsüber und abends ermöglicht, und einem wasserfesten Color- und Gloss-Stick für einen taufrischen, rosig angehauchten Look. Die elegant und portabel im Mehrzweck-Format gepackten Produkte eignen sich perfekt für sowohl ein vollständiges Make-up als auch schnelles Touch-Up nach dem Workout. Gesicht der Kampagne wird die für ihre Leidenschaft für Sport, Mode und angesagte Looks bekannte globale Stilikone Adriana Lima sein, Maybellines langjähriges Spokes-Model, die seit neuestem auch PUMA-Botschafterin ist.

Die Idee, partnerschaftlich mit der größten Make-Up-Marke der Welt eine einzigartige, spannende und vielseitige Make-Up-Kollektion zu entwickeln, lag auf der Hand - PUMA ist immer bestrebt, Mode und Sport zu fusionieren, was mit dieser Zusammenarbeit klar erreicht ist. "Diese Kollektion trifft wirklich exakt den Punkt, wo Fitnessstudio auf Catwalk trifft, und das ist genau das, wofür wir arbeiten und was wir den Leuten bieten wollen", sagt Adam Petrick, Global Director of Brand and Marketing bei PUMA. "Wir glauben, dass die PUMA Kundin sich damit nahtlos zwischen Workout und normalem Umfeld hin- und her bewegen kann und alles hat, was sie braucht, um sich klasse zu fühlen und klasse auszusehen".

"PUMA und Maybelline sind synonym mit trendigen, leistungsstarken Produkten", erklärt Leonardo Chavez, Global Brand President, Maybelline New York. "Die Zusammenarbeit zwischen Maybelline und PUMA macht innovatives, Streetstyle-inspiriertes Make-up, das zum "immer unterwegs und immer am Puls der Zeit"-Lebensgefühl der neuen Generation passt, für die Verbrauchermärkte weltweit verfügbar".

Die Instore- und Online-Verfügbarkeit der PUMA x Maybelline Kollektion ist je nach Markt unterschiedlich. Konkrete Informationen finden Sie auf der entsprechenden Länderseite von Maybelline.com.

Informationen zu Maybelline New York

Maybelline New York ist die Nr. 1 der Kosmetikmarken weltweit und in über 120 Ländern erhältlich. Die Marke kombiniert technologisch hochentwickelte Rezepturen mit Trend-Expertise und dem immer superangesagten New York City Style und ist ihrem Ziel verpflichtet, innovative, leicht erhältliche und souverän-überzeugende Kosmetikprodukte für jeden Typ zu kreieren. Maybelline tritt derzeit als offizieller Make-up-Sponsor der New York Fashion Week und weiterer Modewochen weltweit auf. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.maybelline.com.

Sollten Sie ein kostenloses Produkt zur Rezension erhalten haben, wird darum gebeten, dies gemäß den Richtlinien von L'Oréal USA entsprechend anzugeben.

Informationen zu PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Die Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien des Unternehmens umfassen u.a. Fußball, Running und Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designern und Marken, um sportive Designkonzepte in Street Culture und die Welt der Mode einzubringen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und Dobotex. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit mehr als 13.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Folgen Sie PUMA auf Twitter @PUMA, um mehr zu den Produkten zu erfahren. Neueste PUMA Nachrichten und Ankündigungen finden Sie im Internet unter about.puma.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/809413/Maybelline_Puma_Collaboration_Adriana.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.c om/media/809414/PumaXMaybelline_Logo.jpg

