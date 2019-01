HONOR verzeichnet starkes Wachstum trotz weltweiten Marktabschwungs

Hongkong (ots/PRNewswire) - HONOR, eine führende E-Smartphone-Marke, hat 2018 trotz einer weltweit schwächelnden Branche ein starkes Wachstum verzeichnet und damit seine marktführende Position zementiert. Laut IDC[i] verzeichnete der weltweite Smartphone-Markt in den ersten drei Quartalen des Jahres 2018 im Jahresvergleich einen Rückgang von 3,1 %, während sich HONOR mit einem Zuwachs von 27,1 % diesem Trend widersetzte. Im gleichen Zeitraum hat sich HONOR jetzt beim Online-Verkauf im mittleren bis gehobenen Segment den größten Marktanteil gesichert.

Weltweite Markteinführung des Flaggschiff-Modells HONOR View20 steht unmittelbar bevor, bereitet den Weg für einen erfolgreichen Start in das Jahr 2019

"HONORs exklusive Produkte zu einem unschlagbaren Preis haben eine weltweite Fangemeinde von über 100 Millionen. Wir sind überzeugt, dass HONOR schon bald unser selbstgestecktes Ziel erreichen wird, nämlich sich innerhalb von drei Jahren als eine der 'Top 5' und innerhalb von fünf Jahren als eine der 'Top 3' Smartphone-Marken zu etablieren. Wir haben dieses Jahr unser Branding neu aufgesetzt. Es gibt ein neues Logo in bewegten Farben neben unserem Slogan 'HONOR MY WORLD'. Unsere neue Mission ist die Schaffung einer intelligenten Welt, die der Jugend der Welt gehört. Das neue Branding wird unser Geschäftswachstum begleiten und weiter antreiben", sagte George Zhao, President von HONOR.

Die globale Markteinführung von HONOR View20 ist für den 22. Januar in Paris geplant. Das Flaggschiff-Modell verkörpert die neuesten Innovationen und die Kreativität von HONOR. HONOR hat von Beginn an in jeder Hinsicht Geschichte geschrieben und die Revolution der Smartphones in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI), Performance und Produktdesign angeführt.

HONORs Evolution bei KI

KI ist und bleibt der wichtigste Richtungsgeber für die Branche. Laut einer Studie von PwC[ii] soll der Beitrag der KI zur weltweiten Wirtschaftsleistung bis 2030 auf 15,7 Billionen $ ansteigen. HONOR hat diesen historischen Trend erkannt und HONOR View20 mit der ultimativen KI-Smartphone-Kamera ausgestattet. Dank Dual-ISP und Dual-NPU des Kirin 980-Chipsatzes verfügt das Gerät über eine herausragende KI-Rechenleistung und Grafikprozessorleistung. Damit lässt sich die Essenz mehrerer mit der weltweit ersten 48MP-Rückkamera (mit Sony IMX586-Sensor) bündeln und ein 48MP KI-Bild in Ultra-HD-Qualität erzeugen.

In den vergangenen Jahren hat HONOR mit einer Reihe von Durchbrüchen bei der KI-Technologie die Welt immer wieder in Staunen versetzt. Im Dezember 2016 feierte HONOR mit HONOR Magic Premiere, das branchenweit erste Gerät mit einem KI-System "Magic Live" in einem Smartphone. Mit diesem Schritt wollte man das Ökosystem testen und herausfinden, wie man am besten mit anderen Unternehmen kollaboriert und Apps für die Clouds gestaltet. Ein Jahr später legte HONOR die Messlatte noch einmal höher und verpasste dem HONOR View 10 einen KI-Chipsatz (Kirin 970) für überragende Motiverkennung und eigenständiges Lernen. Das mit dem gleichen Chipsatz ausgestattete HONOR 10 verfügt über eine KI 2.0-Dualkamera und Semantic Image Segmentation-Technologie, eine Branchenneuheit. Damit lassen sich mehr als 500 Motive in 22 Kategorien in Echtzeit erkennen.

HONORs Evolution bei der Performance

HONOR verpasst seinen Smartphones immer wieder bahnbrechende Hardware- und Software-Upgrades, damit die Konsumenten in den Genuss einer optimal abgestimmten Performance kommen. HONOR hat Link Turbo in das neueste Flaggschiff-Modell HONOR View20 integriert, das mittels KI und Big Data automatisch das Nutzungsverhalten und die Netzbedingungen analysiert. Dadurch kann man nahtlos zwischen Wi-Fi und 4G umschalten und die Download-Geschwindigkeit verbessern, indem beide Netze gleichzeitig genutzt werden.

Darüber hinaus hat HONOR im letzten Jahr verschiedene Spitzentechnologien vorgestellt. Das seit Juni 2018 verfügbare GPU Turbo ist eine bahnbrechende Lösung zur Integration von Hardware und Software, mit der die Grafikprozessorleistung um unglaubliche 60 % verbessert wird, gleichzeitig wird der Energiebrauch des SoC (System-on-Chip) um 30 % reduziert. HONORs Liquid Cooling System besteht aus einem neunlagigen Wärmedesign und einer Flüssigkühlleitung in PC-Qualität. Sie verbessert die Wärmeableitung um 41 % und reduziert die CPU-Temperatur im Handset um bis zu 10 Grad Celsius.

HONORs Evolution beim Produktdesign

Bei HONOR muss das Produktdesign gleichzeitig funktionell und ästhetisch sein. HONOR View20 ist das perfekte Zusammenspiel beider Elemente. Das HONOR View20 ist mit HONORs brandneuer Bildschirmtechnologie "All-View Display" ausgestattet. Eine Weltneuheit ist die In-Display-Frontkamera, und Nanolithographietechnik ermöglicht einen lebhaften und dynamischen V-Shape-Farbverlauf.

HONOR führt schon immer das Rennen um ein echtes Full-View-Display an, seit im HONOR 7X und HONOR View10 ab 2017 ein randloses 18:9-Display verbaut wird. Kurze Zeit später präsentierte HONOR das HONOR 10 mit Aussparung (Notch) im Display, wodurch sich die Displayfläche noch mehr vergrößert.

HONOR ist Marktführer bei Smartphones im stilvollen Design, seit es 2016 beim HONOR 8 die Farbe Sapphire Blue und 2017 beim HONOR 9 die Farbe Glacier Grey eingeführt hat. HONOR ging dann über das einfarbige Konzept hinaus und verpasste dem HONOR 10 und HONOR 10 Lite einen sich ständig verändernden und fließenden Farbverlauf und dem HONOR 8X eine doppelte Textur.

Informationen zu HONOR

HONOR ist eine führende E-Smartphone-Marke. Die Marke zielt darauf ab, den Bedürfnissen der Digital Natives mit Produkten gerecht zu werden, die für das Internet optimiert sind. Sie sollen erstklassige Benutzererlebnisse ermöglichen, zum Mitmachen anregen, Kreativität fördern und junge Menschen befähigen, ihre Träume zu verwirklichen. Dabei hat HONOR Mut gezeigt Neuland zu betreten und arbeitet unermüdlich an den neuesten Technologien und Innovationen für seine Kunden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von HONOR unter www.hihonor.com oder folgen Sie uns auf: https://www.facebook.com/honorglobal/https://twitter.com/honorglobalhttps://www.instagram.com/honorglobal/https://www.youtube.com/c/honorofficial/

