Die Nacht der Programmkinos bei freiem Eintritt am 25.1.2019

Zur Nacht der Programmkinos laden österreichweit 15 Kinos zu Erstaufführungen aktueller Filme, Previews, Kurzfilme und Diskussionsveranstaltungen ein.

Wien (OTS) - Bereits zum neunten Mal findet am 25. Jänner 2019 Die Nacht der Programmkinos statt.

Von der IG Programmkino 2011 erstmals veranstaltet, war diese Veranstaltung auf Anhieb ein riesiger Erfolg und ist seither aus dem jährlichen Programmkalender nicht mehr wegzudenken. Die Nacht der Programmkinos ist eine Einladung an all jene, die das Arthauskino noch nicht ganz für sich entdeckt haben und zugleich ein kleines Dankeschön an die vielen StammbesucherInnen die gerne und regelmäßig in die Programmkinos gehen.

Denn die Programmkinos sind nicht nur ein Ort der lebendigen Auseinandersetzung mit den jeweils wichtigsten Arthausfilmen, sondern stets bemüht, ihrem Publikum eine familiäre und angenehme Atmosphäre zu bieten. Angesichts der Übermacht der Multiplexe gibt es nur mehr wenige traditionelle Kinos in innerstädtischen Lagen, und viele (wenn nicht die meisten) von ihnen sind Programmkinos, die die urbane Tradition der europäischen Kino-Kultur auf durchdachte und zeitgemäße Weise fortsetzen.

Eine Entdeckungsreise in die Welt der Programmkinos, ein Fest der Sinne und des Intellekts - und das bei freiem Eintritt.

Detailprogramme finden sich unter www.programmkino.at

DIE NACHT DER PROGRAMMKINOS wird präsentiert von:

Wien: De France, Filmcasino, Filmhaus, Gartenbaukino, Stadtkino im Künstlerhaus, Votivkino

Niederösterreich: Cinema Paradiso, St. Pölten | Cinema Paradiso, Baden

Oberösterreich: Moviemento, City Kino, Linz | Programmkino, Wels

Salzburg: Das Kino, Salzburg

Tirol: Cinematograph, Leokino | Innsbruck

Steiermark: KIZ RoyalKino | Graz

Kärnten: Volkskino | Klagenfurt

