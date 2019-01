VIDEO: Das SalzburgerLand glänzt jetzt in Weiß

Hallwang (OTS) - Die intensiven Schneefälle sind der Sonne gewichen. Mit einem aktuellen Video zeigt die SalzburgerLand Tourismus GmbH den Gästen: Wer jetzt ins SalzburgerLand kommt, erlebt Wintertage wie nie zuvor.

In dem Video zeigen Gastgeberinnen und Gastgeber: So herrlich präsentiert sich der Winter derzeit im SalzburgerLand, vom Tennengau über die weltweit bekannten Skiregionen im Pinzgau und Pongau bis hinein in die Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern. Mit dabei als Protagonisten sind TouristikerInnen ebenso wie Hüttenwirt Thomas Schwaiger aus Maria Alm oder Skiweltmeister und Hotelier Michael Walchhofer aus Zauchensee.

>> LINK ZUM VIDEO



Produziert wurde das Video von der SLTG gemeinsam mit dem Land Salzburg. "Alle Orte im SalzburgerLand sind wieder erreichbar, die Anfahrt in die Skigebiete ist damit von überall problemlos möglich", sagt SLTG-Geschäftsführer Leo Bauernberger. "Wir wollen nun eine positive Nachricht an unsere Gäste senden. Wir hatten in den vergangenen Tagen wirklich viel Schneefall, aber das Gute daran ist: Dieser Schneefall hat uns nun die besten Voraussetzungen geschaffen für Skivergnügen in der besten Qualität – und das garantiert sogar bis in die Osterferien im April."

Rückfragen & Kontakt:

SalzburgerLand Tourismus

Gernot Hörwertner

+43 662 668875

g.hoerwertner @ salzburgerland.com

presse.salzburgerland.com