Lotto: Sonntag geht’s um einen Jackpot mit 1,6 Millionen Euro

Dreifachjackpot beim Joker mit rund 700.000 Euro

Wien (OTS) - Fortuna lässt im heurigen Jahr eine schöne Regelmäßigkeit in der Ausgestaltung ihrer Laune erkennen: sie wechselt konstant zwischen Runden ohne Sechser und mit Sechsern. So startete das Jahr ohne Sechser, gefolgt von einem Sologewinn, dem folgte ein Jackpot, der dann einmal geknackt wurde.

In Entsprechung dieser Reihe blieb also am vergangenen Mittwoch wieder ein Sechser aus, denn es gelang niemandem, die „sechs Richtigen“ zu tippen. Damit wartet am Sonntag ein Jackpot, und ein Solo-Sechser würde etwa 1,6 Millionen Euro bringen.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es zwei Gewinner. Ein Salzburger und ein Steirer erhalten dafür jeweils rund 46.800 Euro. Während der Salzburger per Quicktipp erfolgreich war, nutzte der Steirer das System 0/08, das ihm gestattet, acht Zahlen im Tippfeld anzukreuzen. Derart kam er zusätzlich zu zwei Fünfern, zehn Vierern mit Zusatzzahl, fünf Vierern und zehn Dreiern mit Zusatzzahl, was seinen Gesamtgewinn um weitere rund 4.500 Euro auf knapp 51.300 Euro erhöhte.

LottoPlus

Bei LottoPlus heißt es 2019 weiterhin warten auf den ersten Sechser, denn auch am vergangenen Mittwoch blieben „sechs Richtige“ aus. Darüber freuen sich 64 Gewinner eines Fünfers, auf die die Gewinnsumme aufgeteilt wurde. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 250.000 Euro.

Joker

Auch beim Joker blieb ein Gewinn im ersten Gewinnrang aus. Bereits zum dritten Mal gab es keine Quittung mit der richtigen Joker Zahl, und so geht es am Wochenende um einen Dreifachjackpot mit rund 700.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 16.01.2019

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 680.060,56 – 1,6 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 46.754,10 79 Fünfer zu je EUR 1.291,20 197 Vierer+ZZ zu je EUR 155,30 3.443 Vierer zu je EUR 49,30 5.596 Dreier+ZZ zu je EUR 13,60 57.749 Dreier zu je EUR 5,30 170.378 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 3 17 18 32 38 43 Zusatzzahl: 39

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 16.01.2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 64 Fünfer zu je EUR 4.019,10 2.627 Vierer zu je EUR 16,50 39.585 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 3 5 15 21 23 25

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 16.01.2019

3fachJP Joker, im Topf bleiben EUR 578.334,00 – 700.000 Euro warten 6 mal EUR 8.800,00 91 mal EUR 880,00 996 mal EUR 88,00 8.924 mal EUR 8,00 89.733 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 7 0 8 0 5 2

