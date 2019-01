Glanzvolle Premiere von Holiday on Ice ATLANTIS in der Wiener Stadthalle

Eintauchen ins mythische Inselreich ATLANTIS bis Sonntag, 27. Jänner 2019 in der Wiener Stadthalle

Wien (OTS) - Die neue Show Holiday on Ice ATLANTIS feierte gestern ihre fulminante Premiere in der Wiener Stadthalle, einem Unternehmen der Wien Holding. 35 internationale Eiskunstlaufprofis, darunter Principal Wesley Campbell als Hüter von ATLANTIS, erwecken in farbenprächtigen Bühnenbildern den Mythos der magischen Stadt ATLANTIS zu neuem Leben. Mit bemerkenswerten sportlichen Leistungen präsentieren die Künstler in dieser einzigartigen Show spektakuläre Über- und Unterwasser-Szenarien und Geschichten des Lebens und der Liebe in ATLANTIS. Als Stargäste bei der Premiere zeigten die aus dem Fernsehen bekannten Zwillinge Cheyenne und Valentina Pahde ihre leidenschaftlichen Darbietungen auf dem Eis. Ihren ganz großen Auftritt hatte auch die neunjährige Chiara aus Graz: Im Rahmen der Holiday on Ice Academy, einem Programm zur Förderung von Nachwuchstalenten, präsentierte sie ihr großes Können dem Publikum.

Zu den begeisterten Premierengästen zählten neben den Geschäftsführern der Wiener Stadthalle Wolfgang Fischer und Carola Lindenbauer, Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Kultur wie Stadtrat Peter Hanke, Stadträtin Kathrin Gaal, Landtagspräsident Ernst Woller, der nicht amtsführende Stadtrat Markus Wölbitsch, die Geschäftsführer der Wien Holding Sigrid Oblak und Kurt Gollowitzer, der Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen Wien Franz Patay, der Geschäftsführer von Holiday on Ice Productions Peter O'Keeffe, der mehrfache Olympiasieger und Regisseur von Holiday on Ice ATLANTIS Robin Cousins, Olympiasiegerin Trixi Schuba, die mehrfachen Welt- und Europameisterschafts- sowie Olympiateilnehmer im Eiskunstlauf Claudia Kristofics-Binder und Emmerich Danzer, Fußball-Nationaltrainer Franco Foda, Kammersänger Herbert Lippert sowie Andrea Clausen, Alfons Haider, Maya Hakvoort, Andrea Händler, Eva-Maria Marold oder Manuel Rubey.

„Holiday on Ice begeistert seit 75 Jahren das Publikum. Wir gratulieren herzlich zu diesem Jubiläum. Es macht pure Freude die spektakuläre Performance der Künstlerinnen und Künstler und ihre phantasievolle Erzählung der Legende von Atlantis in der Wiener Stadthalle zu erleben“, sagt Wolfgang Fischer, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.

„Die Vorstellungen in Wien zählen immer zu den Highlights der Tour. Das Wiener Publikum ist enthusiastisch und kommt in großen Zahlen. Für die Künstlerinnen und Künstler ist es eine Ehre an diesem großartigen Veranstaltungsort aufzutreten“, betont Peter O’Keeffe, Geschäftsführer von Holiday on Ice Productions.

„Es ist wunderschön nach Wien zurückzukehren. Ich hatte eines meiner besten sportlichen Ergebnisse bei der Weltmeisterschaft 1979 in Wien. Es ist unglaublich schön zu sehen, wie sehr die Show ATLANTIS das Publikum berührt. Die Läuferinnen und Läufern zeigen pure Leidenschaft und haben ihre Rollen zutiefst verinnerlicht“, freut sich Robin Cousins.

