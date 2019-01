„Narrisch guate Höhepunkte“ am 19. Jänner in ORF 2

Außerdem: Zwei neue „Narrisch guat“-Ausgaben im ORF-Faschingsprogramm

Wien (OTS) - Das närrische Best-of mit Lachgarantie – die besten Gags, die lustigsten Schmähs und witzigsten Nummern österreichischer Faschingsgilden stehen am Samstag, dem 19. Jänner 2019, um 22.30 Uhr in ORF 2 auf dem Programm der „Narrisch guaten Höhepunkte“. Dann gibt es ein Wiedersehen mit den närrischen Highlights der vergangenen Jahre. Pointiert und lustig geht es auch im Anschluss in ORF 2 weiter – und zwar um 0.15 Uhr mit „Der narrisch guate ... – Kammerhofer“. Walter Kammerhofer zeigt kabarettistische Gustostückerl, Gags und Schmähs aus den vergangenen Jahren.

Außerdem stehen auch heuer wieder zwei neue „Narrisch guat“-Ausgaben auf dem ORF-Faschingsprogramm, und zwar am 23. Februar und am 2. März jeweils um 20.15 Uhr in ORF 2.

Eröffnet wird das Pointenfeuerwerk von der Garde der Faschingsgilde Ligist. Für beste Unterhaltung sorgen weiters Luis aus Südtirol, Claudia Engelmeir von der Faschingsgilde Feistritz als „Chantall“, der BFC Bärnbach mit „Das Romantische-Dinner“, Sepp Wölpitsch vom Feistritzer Faschingsrat mit „Mei potschertes Leben“, die Kabarettgruppe Heckmeck mit „Am Fundamt“, die Faschingsgilde Vorchdorf mit Ehrengast Franz Posch, Walter Kammerhofer als „Herr Pimperl zu Weihnachten“, „Kamerad Sigi“ aus St. Paul, der „Lachgas“-Franz Eberharter mit seiner „Obmannrede“ sowie die Faschingsgilde Althofen „Beim Seelenklemptner“.

