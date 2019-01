„VERA. Das kommt in den besten Familien vor“ am 18. Jänner in ORF 2

Wien (OTS) - Flucht aus der Zwangsehe – darüber spricht am Freitag, dem 18. Jänner 2019, um 21.20 Uhr in ORF 2 Vera Russwurm mit Selma Sander in einer neuen Ausgabe des Talkformats „VERA. Das kommt in den besten Familien vor“.

„Man hat mich um meine Jugend gebracht! Um meine Freiheit, um meine Schönheit, meine Unbeschwertheit, meine Bildung und meine Träume!“ Selma Sander, die als Kleinkind mit ihrer Familie aus der Türkei nach Deutschland kommt, wird mit 20 von ihrem Vater zwangsverheiratet. Das ist der Beginn eines zehn Jahre langen Martyriums – mit einem Kampf der Kulturen, in dem Ehre, Ansehen und Ruf wichtiger sind als Wärme, Liebe und Glück. Unter Einsatz ihres Lebens schafft es Selma schließlich, aus ihrer Zwangsehe zu flüchten und ihre kleine Tochter zu retten. Nach zahllosen Therapien ist sie heute an der Seite eines deutschen Topmanagers glücklich. Ein Leben wie eine grauenhafte Achterbahnfahrt ins Glück, hinter der Fassade der „besten Familie“.

