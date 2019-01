65. Niederösterreichischer Landhausball in St. Pölten

„Rock‘n‘Roll“ am 1. März

St. Pölten (OTS/NLK) - Bereits zum 65. Mal findet am Freitag, 1. März, der traditionelle Landhausball im NÖ Landhaus in St. Pölten statt. Heuer steht der Ball unter dem Ehrenschutz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ganz unter dem Motto „Rock’n‘Roll“: Die Big Band der Polizeimusik Niederösterreich, die Jazz-Combo der Militärmusik Niederösterreich, Life Brothers 4, Redbox und DJ Woodquarter werden dabei für ausgelassene Ballstimmung und Tanzvergnügen sorgen. Andy Lee Lang, „the Ambassador of Rock‘n‘Roll“, wird um Mitternacht den Ballgästen in der Disco und im Ballsaal einheizen. Auch die allseits beliebte Publikumsquadrille kurz vor Mitternacht wird natürlich nicht fehlen.

In den verschiedenen Bars werden die Gäste mit Sekt, Cocktails, Bier und Spitzenweinen verwöhnt. Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch die Landhausküche, die „Wirte 3100“, einen Käsestand und das traditionelle Ball-Café. So wie jedes Jahr sind auch heuer wieder die Casinos Austria karitativ mit dem Glücksrad und einem Roulettetisch zu Gast. Auf die Ballbesucher warten zudem auch eine große Tombola und weitere Attraktionen.

Beginn ist um 20.30 Uhr, Saaleinlass um 19.30 Uhr; in den Landhausgaragen kann man gratis parken. Eintrittskarten zum Preis von 30 Euro sind erhältlich bei Ö-Ticket unter 01/96096 und www.oeticket.com, bei allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen, in der Trafik Lint (02742/257204) und bei AMI Promarketing (Landhaus Boulevard, Haus 6, Erdgeschoss).

Nähere Informationen bei AMI Promarketing unter 02742/258060-23, Sandra Burger, und e-mail sandra.burger @ amipro.at.

