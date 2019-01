Favoriten: „Wiener Schmäh“ im Waldmüller-Zentrum

Wien (OTS/RK) - In der bekannten Veranstaltungsstätte „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) musizieren am Samstag, 19. Jänner, drei prominente Wienerlied-Künstler: Christl Prager (Gesang), Kurt Strohmer (Gesang) sowie Herbert Schöndorfer (Akkordeon) unterhalten das Publikum mit dem abwechslungsreichen Programm „Wiener Lieder – Wiener Schmäh“. Der kurzweilige Nachmittag startet um 15.00 Uhr und steht unter dem Motto „Wienerisches vom Feinsten“. Der Eintritt kostet 10 Euro („Musikschutz“). Organisiert wird dieses gemütliche Beisammensein mit typisch „wienerischen“ Wohlklängen und erheiternden Moderationen vom Verein „Kultur 10“. Nähere Auskünfte und Anmeldungen: Telefon 0660/46 46 614 („Kultur 10“-Sekretariat). Kontaktaufnahme mit dem auf ehrenamtlicher Basis agierenden Vereinsteam per E-Mail: waldmuellerzentrum @ chello.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Kultur 10“ (Waldmüller-Zentrum):

www.wien-favoriten.at

Sängerin Christl Prager („Musik-Austria“):

https://musik-austria.at/mensch/christl-prager/

Sänger Kurt Strohmer („Wiener Entertainment“):

www.kurtstrohmer.at

Akkordeonist Herbert Schöndorfer („Beste Wiener Musik“):

www.herbertschoendorfer.at

Kultur-Termine im 10. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

