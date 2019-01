ZTE and Heavy Reading veröffentlichen gemeinsam Whitepaper zu innovativer FlexE Channel-Technologie für 5G- Transportnetze

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein wichtiger internationaler Anbieter von Telekommunikations-, Enterprise- und Consumer-Technologielösungen für das mobile Internet, hat heute gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen Heavy Reading das Whitepaper "Meeting 5G Transport Requirements With FlexE" (FlexE bietet sich als Lösung für 5G-Transportnetze an) veröffentlicht.

Ausgehend von den neuen Trends der 5G-Netzarchitektur und den neuen Anforderungen an das Transportnetz konzentriert sich das Whitepaper auf die Schlüsselrolle der innovativen FlexE-basierten Technologie beim 5G Transport.

Das Whitepaper stellt die Ziele, den Nutzen und die Schlüsseltechnologien der 5G-Transportnetz-Lösung vor, und bietet umfassende technische Unterstützung und Beratung zur Erstellung zukunftsweisender hochwertiger Transportnetze.

Das Whitepaper beschreibt dabei vier wesentliche technische Merkmale der 5G-Transport-Lösung:

Punkt eins: Die FlexE Channel-Technologie unterstützt die Bereitstellung von Bandbreite On-Demand. Sie verwendet Large-Port Bonding, um die Netzkapazität bei Bedarf zu erweitern, und behebt damit effektiv das Problem der durch die 5G-Entwicklung bedingten Bandbreiten-Hochstufung, so dass die 100GE-Bandbreite die Bedürfnisse der ersten 5G-Dienste erfüllen kann. Dank FlexE Bonding kann die Bandbreite durch einfache Erweiterung der Kapazität mehrerer 100GE-Ports auf über 100GE hinaus erweitert werden. Dies vereinfacht die Anpassung des Netzes und sorgt für eine effektive Nutzung der Anfangsinvestitionen.

Punkt zwei: Die 5G-Transportnetz-Lösung ermöglicht Forwarding mit extrem niedriger Latenzzeit bei extrem stabilem Jitter. Die FlexE Time Slot Cross-Connection-Technologie erlaubt die Nutzerdienst-Traffic-Weiterleitung auf Basis der physikalischen Ebene, so dass das Nutzer-Paket nicht im Netzwerk-Zwischenknoten analysiert werden muss und die Weiterleitung des Service-Traffic in Echtzeit durchgeführt werden kann. Die Device Forwarding-Latenzzeit pro Single-Hop liegt infolgedessen bei unter 0,5 Mikrosekunden, mit Jitter unter 30 Nanosekunden, was die Grundlage für den Service-Transport mit extrem niedriger Latenzzeit schafft.

Punkt drei: Die FlexE Channel-Technologie kann eine extrem hohe Netzzuverlässigkeit garantieren. Durch OAM-Ausweitung bietet FlexE Channel FlexE Channel-Layer Protection, was die Zuverlässigkeit des Customer Service-Transports deutlich verbessert. Protection-Switching kann im Fehlerfall binnen 1ms abgeschlossen werden, so dass das gesamte Netz die industrieweit angestrebte Zuverlässigkeit von 99,9999% erreicht.

Punkt vier: Die FlexE Channel-Technologie unterstützt FlexE-basiertes flexibles Network Slicing. Dank End-to-End-Slicing auf Basis von FlexE und FlexE Channel verfügt das Netz über sowohl TDM-ähnliche exklusive Bandbreite als auch physische Isolierung und unterstützt dabei gleichzeitig statistisches Multiplexing über Ethernet. Dies ermöglicht Trennung der Bereiche Slice-Forwarding, Management, Fehler und Protokoll, und stellt sicher, dass die Bereitstellung von differenzierten 5G-Diensten gewährleistet ist.

"Die Netzbetreiber müssen sich vielen Herausforderungen stellen, um den besonderen Anforderungen der kommenden 5G-Anwendungsszenarien gerecht zu werden, und das Transportnetz wird für die groß angelegte Bereitstellung von 5G unerlässlich sein. FlexE sorgt als tragfähige 5G-Transport-Lösung für Interesse und Aufmerksamkeit bei den Netzbetreibern, und die neue FlexE Time-Slot Cross-Connection-Technologie kann sich sehr wohl als effiziente Lösung für Hard Network Slicing erweisen", erklärt Sterling Perrin, Principal Analyst von Heavy Reading.

Mit dem Vorschlag einer geschichteten Netzarchitektur auf FlexE-Basis legt ZTE eine solide Grundlage für die Erforschung von Standards der 5G-Transport-Technologie. Die Architektur ist in der Branche weithin anerkannt und mit für ITU-T G.mtn maßgeblich. ZTEs 5G-Flexhaul wurde zudem bereits von mehreren Netzbetreibern in China, Spanien und anderen Ländern verifiziert.

