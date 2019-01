Einladung zur Pressekonferenz mit anschließender Presseführung

Eröffnung des neuen Lehrzentrums für die Fakultäten für Medizin und Rechtswissenschaften der Sigmund Freud PrivatUniversität (SFU) und Presseführung mit dem Rektor

Wien (OTS) - Pressekonferenz: Eröffnung des neuen Lehrzentrums für die Fakultäten Medizin und Rechtswissenschaften der Sigmund Freud PrivatUniversität, 7. März 2019

Das neue Lehrzentrum der SFU am Freudplatz 3 öffnet am 08. März offiziell seine Pforten. Aus diesem Grund lädt Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Alfred Pritz, Rektor der Sigmund Freud PrivatUniversität vorab VertreterInnen der Medien herzlich zu Pressekonferenz und Gebäudeführung am 07. März 2019 um 10 Uhr.

Modernes Lehrzentrum für Human- und Zahnmedizin und Rechtswissenschaften

Das neue Fakultätsgebäude bietet auf sechs Stockwerken Raum für 1.400 Studierende der Studienrichtungen Human- und Zahnmedizin sowie Rechtswissenschaften. In dem mit modernster Medientechnik ausgestatteten Lehrzentrum befinden sich u.a. ein Simulationszentrum, ein Science Lab, eine Universitätsklinik für Zahnheilkunde mit einem Ambulatorium für Patientenbehandlung und Lehre sowie eine Anatomie.

Ihre Gesprächspartner:

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Alfred Pritz, Rektor

Univ.-Prof. Mag. DDr. Christian Kratzik, Dekan Fakultät für Medizin

Univ.-Prof. Dr. Bernd-Christian Funk, Dekan Fakultät für Rechtswissenschaften

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Constantin Sora, Vizedekan und Studiengangsleiter Bachelor Humanmedizin

Univ.-Prof. Dr. Manuela Födinger, Vizedekanin und Studiengangsleiterin Master Humanmedizin

Univ.-Prof. Dr. Thomas Bernhart, Vizedekan und Studiengangsleiter Master Zahnmedizin

Univ.-Prof. Dr. Kurt Huber, Vizedekan für Forschung , Fakultät für Medizin

Programm: Pressekonferenz mit anschließender Presseführung durch das neue Fakultätsgebäude durch Rektor Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Alfred Pritz

Stationen der Gebäudeführung:

Simulationszentrum (5. Stock)

Science Lab (5. Stock)

Universitätsklinik für Zahnheilkunde (2. Stock)

Phantomraum (2. Stock)

Anatomie (Untergeschoss)

Hörsäle und Verwaltung

Datum: Donnerstag, 07. März 2019 um 10:00 Uhr

Ort: Sigmund Freud PrivatUniversität

Freudplatz 3, 1020 Wien

Hörsaal E, Dachgeschoss (6. Stock)

Um Anmeldung wird bis spätestens 06. März 2019 gebeten: andrea.heider@sfu.ac.at

Datum: 07.03.2019, 10:00 - 12:00 Uhr

Ort: Sigmund Freud PrivatUniversität, Hörsaal E, Dachgeschoss (6. Stock)

Freudplatz 3, 1020 Wien Wien, Österreich

