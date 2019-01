Zürich steht 2019 im Zeichen des Genusses – künstlerischem wie kulinarischem.

Kunstliebhaber und Gourmets lieben Zürich gleichermassen, denn die Stadt am Wasser beherrscht beides in Perfektion und ist vor allem in Sachen Food eine wahre Trendsetterin.

Wien/Zürich (OTS) -

Der Österreicher in Zürich

Bis am 10. März sehen Kokoschka-Fans im Kunsthaus Zürich die eindrückliche Retrospektive zum Werk des vielseitigen österreichischen Künstlers. Rund 200 Exponate – darunter das monumentale Triptychon «Prometheus», aber auch ein von ihm designtes Kleid – zeigen das Schaffen des Expressionisten, Migranten und Weltenbürgers Oskar Kokoschka. Fly me to the moon – 2019 markiert gleichzeitig aber auch das 50-Jahre-Jubiläum der Mondlandung. Darum zeigt das Kunsthaus in der Ausstellung «Fly me to the moon» ab April, wie sich Künstler – darunter René Magritte, Andy Warhol oder Hannah Höch – durch die Geschichte künstlerisch mit dem Mond auseinandergesetzt haben. kunsthaus.ch

Wiedereröffnung eines architektonischen Juwels

Lang ersehnt ist die Wiedereröffnung des Pavillon Le Corbusier. Der letzte Bau des berühmten Schweiz-französischen Architekten ist nicht nur ein architektonisches Juwel, sondern gleichzeitig eine begehbare Skulptur und ein Museum. In wechselnden Ausstellungen zeigt die neue Schirmherrin des Hauses – das Museum für Gestaltung – das vielseitige Schaffen von Le Corbusier sowie auch einige Perlen aus dessen privater Sammlung. pavillon-le-corbusier.ch

Food Zurich

Das Zürcher Festival rund ums Essen – FOOD ZURICH – lädt im Mai erneut zum Schlemmen nach Zürich: Kurse, Shows, Food-Truck- und Street-Food-Märkte, spezielle Menüs in zahlreichen teilnehmenden Restaurants, Ausstellungen, exklusive Diners an den ausgefallensten Orten, Frischemärkte und viel mehr begeistern während elf genussreichen Tagen ein breites Publikum mit Neuigkeiten und Trends aus aller Welt. foodzurich.com

Wenn Zürich feiert

Alle drei Jahre zelebriert Zürich sich selbst in einem dreitägigen Spektakel. Am «Züri Fäscht» kommen rund ums Seebecken Groß und Klein sowie Einheimische und Gäste aus aller Welt zusammen, um gemeinsam ausgelassen zu feiern. Unzählige Bars und Essensstände säumen die Straßen, während Riesenräder und Jahrmärkte, Konzerte, Feuerwerke und Flugshows für ein fantastisches Rahmenprogramm sorgen. zuerifaescht.ch

40 Jahre Theater Spektakel

Bereits seit 40 Jahren begeistert das Zürcher Theater Spektakel. Die Landiwiese am Zürichsee verwandelt sich während zwei Wochen in ein Zauberland aus Schauspiel, Tanz, Performance, Magie und Artistik. Das Festival ist darum nicht nur bei Theaterfreunden ein Fixpunkt in der Agenda, sondern hat sich längst zu einem Highlight auch für Familien mit Kindern, Jugendliche und Freunde, die gemeinsam den Feierabend verbringen möchten, gemausert. Zum 40-jährigen Bestehen verzückt das Theater Spektakel mit besonderen Programmpunkten, etwa zwei Performances von Anne Teresa De Keersmaeker und William Kentridge. Beide Stars haben ihre Karriere einst an eben diesem Theaterfestival gestartet. theaterspektakel.ch

Weitere Informationen: zuerich.com

Rückfragen & Kontakt:

Schweiz Tourismus

Urs Weber

Market Manager Österreich Ungarn

+43 (0)1 513 26 40 11

urs.weber @ switzerland.com

http://www.MySwitzerland.com