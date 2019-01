Wien-Bonus: SWV-Vorschlag nach Ausweitung auf Vergaben vor Umsetzung

Wien-Bonus bei Ausschreibungen stärkt regionale Unternehmen

Wien (OTS/SWV Wien) - "Um Wiener Unternehmen vermehrt gezielt zu unterstützen, muss die Stadt Wien alle Spielräume des EU-Rechts nutzen, um sie durch regionale Vergaben von öffentlichen Aufträgen zu fördern. Davon müssen die Bau- und Kreativwirtschaft in Wien gleichermaßen profitieren", begrüßt Fritz Strobl, Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands Wien (SWV Wien), die in der heutigen Kurier-Ausgabe angekündigte Ausweitung des Wien-Bonus auf Ausschreibungen.



Der SWV Wien hat sich bereits seit langem für regionale Vergaben und die Ausweitung des Wien-Bonus auf Vergaben eingesetzt. "Es sind die Wiener Kleinst-, Klein- und Mittelbetriebe, die in den Standort investieren und damit Arbeitsplätze schaffen und Grätzel lebendig halten. Zusätzlich zum Wien-Bonus auf Ausschreibungen sollten diese deshalb auch so gestaltet werden, dass sich möglichst auch KMU beteiligen können", fordert der Strobl abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband Wien

Katja Dämmrich

Leitung Presse & Kommunikation

Tel: 01 525 45-44

katja.daemmrich @ swv.org

www.swv.org

https://www.facebook.com/swvwien