Alkoholisierte Frau würgt ihre Bekannte mit Gürtel und attackiert Polizisten

Wien (OTS) - Datum: 16.01.2019

Uhrzeit: 21.45 Uhr

Adresse: 21., Ostmarkgasse

Zwei befreundete Frauen konsumierten laut eigenen Angaben am 16. Jänner 2019 in einer Wohnung in der Ostmarkgasse alkoholische Getränke. Im Laufe des Abends entwickelte sich ein Streit und die 45-Jährige attackierte ihre 52-jährige Bekannte. Nachdem sie das Opfer zu Boden geworfen hatte, schlug und trat sie mehrfach auf die Frau ein. Sie nahm den Gürtel aus der Hose der 52-Jährigen und würgte sie bis sie kurzfristig das Bewusstsein verlor. Das Opfer verständigte danach selbst die Polizei. Auch im Zuge der Festnahme attackierte die 45-Jährige einen Polizisten, der auf Grund einer Verletzung im Knie vom Dienst abtreten musste. Die Frau wurde festgenommen und befindet sich in Haft. Das Opfer wurde von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at