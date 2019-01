Lichtbild-Veröffentlichung nach Einbruch und Raub

Wien (OTS) - Datum: Juli und August 2018

Uhrzeit: --

Adresse: 21., 22., Wien

Ein derzeit unbekannter Täter steht im Verdacht, mit zwei bereits ausgeforschten Komplizen einen Einbruch in ein Handygeschäft in Wien 22., und einen Raub auf drei Jugendliche in Wien 21., begangen zu haben. Die Männer erbeuteten bei den Taten mehrere hundert Euro Bargeld, Handys, Uhren und Schmuck.

Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, Gruppe Hauer, unter der Telefonnummer 01-31310-67210 erbeten.

