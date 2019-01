AVISO - PK: Zukunft der Arbeiterkammer und AK-Wahl 2019

FCG ÖAAB-Spitzenkandidat Fritz Pöltl und sein Team stehen Medienvertretern zu Fragen über das Wahlprogramm zur Verfügung

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 24. Jänner 2019, findet um 10 Uhr im Café Landtmann ein Pressegespräch zum FCG ÖAAB-Wahlauftakt zur Wiener AK-Wahl 2019 statt.

Gesprächspartner:

Kammerrat Fritz Pöltl, Fraktionsvorsitzender von FCG und ÖAAB in der Wiener AK. Er ist auch der Wiener Spitzenkandidat bei der AK-Wahl 2019.

An seiner Seite stehen für Fragen aus seinem Team zur Verfügung:

Esther Perzl zum Thema „Gesundheit am Arbeitsplatz“, Michael Polasek zum Thema „leistbares Wohnen“, Robert György zum Thema „digitale Zukunft“, Mag. Leopold Wagner zum Thema „Pensionen“ und Andreas Gollner zum Thema „Entlastung für Pendler“.

Datum: 24.1. 2019, 10 Uhr

Ort: Café Landtmann, Landtmannsaal

Universitätsring 4, 1010 Wien

Rückfragen & Kontakt:

BR Lazhar Nafati

FCG ÖAAB AK-Fraktionssekretär

Wahlleiter der AK Wahl 2019

Laudongasse 16, 1080 Wien

Telefon: + 43 1 401 43 - 273

Mobil: 0660 49 10 155

Fax: + 43 1 401 43 - 350

E-Mail: lazhar.nafati @ gmx.at