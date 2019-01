SEMINO ROSSI wird Winzer

Schlagerstar Semino Rossi kreierte gemeinsam mit Katharina Baumgartner zwei mit Musik veredelte Weine: den Grünen Veltliner und den Blauen Zweigelt.

Untermarkersdorf (OTS) - Semino Rossi zählt zur Elite der Schlagerstars und wurde mit zahlreichen Preisen sowie Goldenen und Platinschallplatten ausgezeichnet. Der für neue Ideen immer offene und kreative Künstler hat nun erstmals mit der bekannten Jungwinzerin Katharina „KTI“ Baumgartner vom größten österreichischen Weingut, der Domäne Baumgartner in Untermarkersdorf im Weinviertel, zwei ausgesuchte Weine produziert. Bei der Lagerung auf der Feinhefe im Inneren der Tanks wurden die beiden Weine nach einem speziellen Verfahren mit einem Medley von Semino Rossis Liedern beschallt.

„Musik in der Flasche“

„Bei dem 'Batonnage en musique' genannten Verfahren bewirken die Frequenzen der Musik einen sehr intensiven, gleichmäßigen Hefekontakt und führen zu besonders vollmundigen und eleganten Weinen, die den Charakter der verwendeten Musiktitel wiedergeben“ erklärt die Winzerin. Davon ist auch Semino Rossi überzeugt, der die Harmonie seiner Lieder in den Weinen wieder erkennen kann. Der Grüne Veltliner und der Blaue Zweigelt aus dieser besonderen Kooperation wurden vor einigen Tagen bei der Semino Rossi Christmas Gala im Magna Racino in Ebreichsdorf erstmals einem begeisterten Publikum präsentiert und werden in Kürze im Handel erhältlich sein.

Austrian winery of the year 2018

Katharina Baumgartner hat trotz ihrer Jugend für ihre „musikalischen“ Weine schon zahlreiche Goldmedaillen bei internationalen Weinwettbewerben, unter anderem auch den Titel »Austrian winery of the year 2018« bei der New York International Wine Competition erhalten.

Über das Weingut Ing. W. Baumgartner

Seit dem Jahr 1725 hat sich Familie Baumgartner der Herstellung hochwertiger Weine verschrieben. Der Niederösterreichische Familienbetrieb in Untermarkersdorf ist mit aktuell rund 195 Hektar Rebfläche Österreichs größtes Weingut.

