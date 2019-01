Krebstag 2019 im Festsaal des Wiener Rathauses

Leben mit Krebs – was gibt es Neues?

Wien (OTS) - Die Diagnose Krebs ist für Betroffene und ihre Angehörigen meist mit großer Angst und Unsicherheit verbunden. Auch, wenn in der Krebstherapie in den vergangen Jahren enorme Erfolge zu verzeichnen sind, treten bei Betroffenen und Angehörigen unzählige Fragen zu Heilungschancen und Behandlungsmöglichkeiten auf. Ausführliche Informationen und Erfahrungsaustausch werden auf dem Wiener Krebstag 2019 am Dienstag, 12. Februar im Festsaal des Wiener Rathauses, Eingang Lichtenfelsgasse 2, geboten.

Im Rahmen der Aktionen zum Weltkrebstag der WHO am 4. Februar lädt auch heuer wieder der Verein „Leben mit Krebs“ zum Wiener Krebstag am Dienstag, 12. Februar 2019, ins Wiener Rathaus. Auf dem Programm stehen von 9:20 bis ca. 13:40 zahlreiche interessante Vorträge namhafter ReferentInnen. Zu den Themen gehören die verschiedenen Krebsarten wie Brustkrebs, Lungenkrebs, Darmkrebs und Leukämie, deren Prognosen und Behandlungsmöglichkeiten. Darüber hinaus werden umfassende Informationen über Ernährung und Rehabilitation geboten. Vor Ort stehen außerdem Mitglieder der Selbsthilfegruppen und der Krebshilfe für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Durch das Programm führt Heilwig Pfanzelter. Der Eintritt ist frei.

Krebstag 2019

Datum: 12.02.2019, 09:20 - 14:00 Uhr

Ort: Festsaal des Wiener Rathauses, Aufzug vorhanden

Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.leben-mit-krebs.at/

Rückfragen & Kontakt:

Hennrich.PR

Daniela Hennrich

Tel.: 01/879 99 07-18 bzw. 0664/408 18 18

office @ hennrich-pr.at