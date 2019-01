Toppan Vintage startet Marke "Toppan Merrill"

New York (ots/PRNewswire) - Toppan Vintage, eine Tochtergesellschaft von Toppan Leefung Pte. Ltd. und Teil von Toppan Printing Co., Ltd., dem weltweit führenden Druckereikonzern, gab heute den Start der Marke Toppan Merrill bekannt. Dieser Schritt folgt auf die zuletzt durchgeführten Akquisitionen der Geschäftsbereiche Capital Markets & Compliance sowie Marketing & Communications Solutions (MCS) von der Merrill Corporation. Die neue Marke steht für die Pläne des Unternehmens im Hinblick auf zukünftiges globales Wachstum und weltweite Ausdehnung und soll zudem den Status als eines der wichtigsten Unternehmen der Welt für Druckerzeugnisse, Kommunikation und Technologie für den Finanzsektor festigen.

Führendes, global tätiges Unternehmen für Druckerzeugnisse und Kommunikation im Finanzsektor startet nach Akquisitionen 2018 neue Marke; Bekenntnis zu "Expand Possible" bei der Kommunikation von geschäftskritischen Inhalten

Das neue Motto des Unternehmens lautet "Expand Possible" (etwa: Die Grenzen des Möglichen erweitern) und drückt den Einsatz von Toppan Merrill dafür aus, die Möglichkeiten bei der Kommunikation von geschäftskritischen Inhalten auszudehnen. Darüber hinaus entwickelt sich das Unternehmen immer weiter, um den Bedarf der Kunden auf sämtlichen Ebenen ihrer Geschäftstätigkeiten zu decken. Die neue Marke spiegelt die fortlaufenden Anstrengungen von Toppan Merrill wider, für ein besseres Kundenerlebnis zu sorgen, die Produktivität zu steigern und die Ergebnisse zu verbessern.

Die führenden Technologielösungen des Unternehmens, Toppan Merrill Bridge(TM) und Toppan Merrill Connect(TM), bedienen den Kundenbedarf im Hinblick auf Kapitalmarkttransaktionen, aufsichtsrechtlich geforderte Veröffentlichungen für Konzerne, aufsichtsrechtlich geforderte Veröffentlichungen für Investmentmanagement-Unternehmen, Finanzdienstleistungen sowie Marketing und Kommunikation für Krankenversicherungen.

"Mit unserer Übernahme der Geschäftsbereiche der Merrill Corporation eröffnete sich eine Gelegenheit sicherzustellen, dass wir gut aufgestellt sind, um die vielfältigen Anforderungen unserer Kunden auf der ganzen Welt zu erfüllen", sagte Yeo Chee Tong, CEO von Toppan Leefung Pte. Ltd. "Wir glauben, dass die Marke Toppan Merrill sehr genau unsere Fähigkeit widerspiegelt, unseren Kunden eine reaktionsstarke Partnerschaft, die in einem tiefen Marktverständnis wurzelt, und ebenso moderne, flexible Lösungen rund um ihre geschäftlichen Bedürfnisse zu bieten. Wir haben uns zukunftsgerichteten Innovationen verschrieben, die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Sorgfalt garantieren."

Informationen zu Toppan Merrill

Toppan Merrill, ein führendes Unternehmen für Lösungen in den Bereichen Financial Printing und Kommunikation, ist Teil der Toppan Printing Co., Ltd., dem weltweit führenden Druckereikonzern mit Hauptsitz in Tokio und einem Jahresumsatz von rund 14 Milliarden US-Dollar. Toppan Merrill ist mit einem Angebot an sicheren und innovativen Lösungen für komplexe Inhalte und die Anforderungen bei der Kommunikation seit fünf Jahrzehnten ein Vorreiter und zuverlässiger Partner für die Finanz-, Rechts- und Geschäftswelt. Mithilfe einer proaktiven Partnerschaft, einer unvergleichlichen Expertise, ständigen Innovationen und einem beispiellosen Service bietet Toppan Merrill eine reibungslose Handhabung geschäftskritischer Inhalte für Kapitalmarkttransaktionen, Geschäftsberichte und Pflichtveröffentlichungen für regulierte und nicht regulierte Branchen.

Dank seiner globalen Expertise auf wichtigen Kapitalmärkten kann Toppan Merrill auf der ganzen Welt einen beispiellosen Service anbieten.

Erfahren Sie mehr unter www.toppanmerrill.com .

