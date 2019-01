Gore erhält von Sunrise Power Auszeichnung als Excellent Supplier

Elkton, Maryland (ots/PRNewswire) - W. L. Gore & Associates, Inc. (Gore) hat von Sunrise Power, einem führenden chinesischen Lieferanten von Brennstoffzellen-Stacks und -Systemen für Fahrzeuge, den Excellent Supplier Award (Auszeichnung als hervorragender Zulieferer) erhalten. Mit dem Preis wird die Fähigkeit von Gore ausgezeichnet, die strengen Anforderungen von Sunrise Power in Sachen Langlebigkeit und Zuverlässigkeit - die wichtigsten Faktoren für die Vermarktung von Brennstoffzellenfahrzeugen - zu erfüllen.

Die GORE-SELECT®-Membranen von Gore, mit denen die elektrochemische Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff in Brennstoffzellen erleichtert wird, verhalfen den HYMOD®-36-Brennstoffzellen-Stacks von Sunrise Power im Testbetrieb, die Marke von 5.000 Stunden zu überspringen, und das bei einer Starttemperatur von -20 °C und einer Speichertemperatur von -40 °C.

"Gore ist sehr stolz auf die Auszeichnung durch Sunrise Power als Excellent Supplier. Dahinter steht die Wertschätzung für die GORE-SELECT®-Membranen und es ist eine Anerkennung für unsere enge Zusammenarbeit. Gore wird Sunrise Power auch weiterhin voll und ganz unterstützen, um die Lebensdauer der Brennstoffzellen-Stacks und -Systeme zu verlängern und gleichzeitig die Kosten zu senken", sagte Tony Chen, Vertriebsmanager von Gore China, auf der Supplier Conference von Sunrise Power im Rahmen der Preisverleihung am 10 Januar 2019.

Clean-Energy-Technologie

Gore verwendet eine patentrechtlich geschützte Technologie mit einer verstärkten Membran auf Basis von ePTFE (Expanded Polytetrafluoroethylene; Expandiertes Polytetrafluorethylen). Die GORE-SELECT®-Membranen sind außergewöhnlich dünn, fest und verfügen über eine hohe Leistungsdichte. Mit diesen Eigenschaften ermöglichen sie eine kostengünstige Brennstoffzellentechnik.

Gore ist seit mehr als 20 Jahren der führende Zulieferer von Elektrode-Membran-Einheiten (Membrane Electrode Assemblies; MEAs) und PEM-Brennstoffzellentechnik. Die GORE-SELECT®-Membranen gelten mittlerweile als Standard in der Industrie, wenn es um schwierige Anwendungen in Fahrzeugen geht. Sie haben sich in energiesparenden Autos von führenden OEMs ebenso bewährt wie weltweit in tausenden anderen Verkehrsanwendungen sowie tragbaren und stationären Geräten.

Informationen zu W. L. Gore & Associates, Inc.

W. L. Gore & Associates ist ein global tätiges Unternehmen aus dem Bereich Materialwissenschaften und hat sich der Aufgabe verschrieben, die Branchen, die es beliefert, zu verändern und für ein besseres Leben zu sorgen. Gore wurde 1958 gegründete und hat sich seither den Ruf erworben, Lösungen für komplexe technische Probleme in den schwierigsten Umgebungen zu liefern. Das reicht von der Revolutionierung der Branche für Outdoor-Bekleidung mithilfe des GORE-TEX®-Stoffs bis zur Entwicklung von Medizintechnik, die das Leben verbessert und Leben rettet. Das Unternehmen ermöglicht damit neue Leistungslevels in Luft- und Raumfahrt, Pharmaindustrie, der Branche für mobile Elektronik und anderen.

Informationen zu Sunrise Power Co., Ltd.

Sunrise Power ist die erste Aktiengesellschaft in China, die sich professionell um die Entwicklung der Brennstoffzellentechnik und um die Vermarktung von Brennstoffzellenprodukten kümmert. Sunrise Power Co., Ltd., hat sich auf die Entwicklung der PEM-Brennstoffzellen-Antriebstechnik für Fahrzeuge und Notstromversorgung spezialisiert.

GORE, GORE-SELECT, GORE-TEX und die entsprechenden Designs sind Warenzeichen von W. L. Gore & Associates.

HYMOD und das entsprechende Design sind Warenzeichen von Sunrise Power Co., Ltd.

