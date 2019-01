ORF SPORT + mit Handball-WM und dem Live-Talk „Phänomen Kitzbühel“

Auch der Biathlon-Weltcup in Ruhpolding ist am 17. Jänner live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 17. Jänner 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Biathlon-Weltcup in Ruhpolding (Sprint Frauen) um 14.25 Uhr und vom Handball-WM-Spiel Österreich – Tunesien um 17.15 Uhr, der Live-Talk zu den Hahnenkamm-Rennen 2019 „Phänomen Kitzbühel“ mit Live-Chat und Call-in um 20.15 Uhr, das „FIS Alpine Ski World Cup Magazin“ 2018/19 (Flachau und Adelboden) um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie die Höhepunkte von der Hallenhockey-U21-EM 2019 um 21.45 Uhr und vom Damen-Riesenslalom am Kronplatz um 22.15 Uhr.

Die Biathletinnen und Biathleten bleiben in Deutschland und tragen nach Oberhof ihre nächsten Weltcupbewerbe vom 16. bis 20. Jänner in Ruhpolding aus. Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Günther Beck.

Bei der Handball-Weltmeisterschaft, die vom 10. bis 27. Jänner in Deutschland und Dänemark ausgetragen wird, trifft Österreichs Herrenteam im letzten Vorrundenspiel am 17. Jänner auf Tunesien. ORF SPORT + überträgt alle Spiele der österreichischen Nationalmannschaft live, dazu auch die beiden Semifinalspiele und das Finale. Kommentator ist Johannes Hahn, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Konrad Wilczynski.

Zur Einstimmung auf das Hahnenkamm-Wochenende in Kitzbühel (25. bis 27. Jänner) widmet sich ORF SPORT + am 17. Jänner in einem Live-Talk dem Phänomen Kitzbühel. Zu Gast bei Moderatorin Kristina Inhof im Studio in Wien sind Dr. Michael Huber, Präsident des Kitzbüheler Ski Clubs, der interessante und heitere Geschichten aus der Kitzbüheler Skigeschichte erzählen wird, sowie Michael Walchhofer, Vizepräsident des ÖSV und Abfahrts-Weltmeister 2003. Dazu gibt es die schönsten, emotionalsten und spektakulärsten Bilder aus den vergangenen Hahnenkamm-Rennen. Die Zuseher können über Telefon und Internet Fragen stellen.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden: http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 16. Jänner, kurzfristige Programmänderungen möglich)



Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at