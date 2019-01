Frühjahrsputz für den Körper – diese Nährstoffe unterstützen dich beim Neustart

Graz (OTS) - Das neue Jahr ist der ideale Zeitpunkt, um alles loszuwerden, was uns aus dem Gleichgewicht bringt. Ordnung schaffen klappt dabei nicht nur im Kleiderkasten, sondern auch in unserem Organismus. Denn die üppigen Köstlichkeiten der Weihnachtsfeiertage haben unseren Körper ordentlich gefordert – Zeit, auch an den Säure-Basen-Haushalt zu denken. Unterstützung bieten dabei die hochwertigen Mikronährstoff-Präparate von Pure Encapsulations®, wie etwa Basenpulver plus mit Zink.

Aufräumen beginnt im eigenen Körper. Damit wir das neue Jahr schwungvoll starten, ist gerade ein ausgeglichenes Verhältnis an Säuren und Basen wesentlich. Das haben wir nach den Strapazen der Weihnachtszeit auch nötig.

Sauer macht nicht immer lustig

Für gewöhnlich sorgt eine Reihe von körperlichen Regulationsmechanismen dafür, dass der pH-Wert im Blut ausgewogen bleibt – also ein ausgeglichenes Verhältnis an Säuren und Basen herrscht – und der Stoffwechsel seine Arbeit machen kann. Das ist ein wesentlicher Faktor für unsere Gesundheit. Doch gerade der Stress und die üppigen Köstlichkeiten der Feiertage können dieses ausgeglichene Verhältnis ordentlich durcheinanderbringen und die Säuren gewinnen die Überhand. Das kann unseren Körper überfordern und wir fühlen uns nicht mehr wohl. Ausschlaggebend für die Regulierung des Säure-Basen-Haushalts ist die ausreichende Versorgung mit dem Spurenelement Zink auf Basis einer gesunden und ausgewogenen Ernährung. Wenn die Versorgung über die Ernährung alleine nicht klappt, können hochwertige Supplemente dabei unterstützen.

Mikronährstoffe für einen ausgeglichenen Start ins neue Jahr

Mit den richtigen Nährstoffen kann man dem Körper beim Aufräumen von innen unter die Arme greifen. Dabei gilt es vor allem auf die Qualität der Nährstoff-Präparate zu achten. Pure Encapsulations® bietet dafür hochwertige Mikronährstoffe aus Reinsubstanzen – frei von unnötigen Zusatz- und Konservierungsstoffen und damit auch für sensible Personen, Allergiker und Menschen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten sehr gut geeignet:

Basenpulver plus mit Zink für den Säure-Basen-Haushalt

Basenpulver plus von Pure Encapsulations® liefert wertvolle Mineralstoffe und Zink. Dem Spurenelement Zink kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, denn es übernimmt wichtige Funktionen im Säure-Basen-Stoffwechsel. Das enthaltene Magnesium ist zudem essenziell für das Elektrolytgleichgewicht. Das macht Basenpulver plus zum idealen Begleiter für das Aufräumen von innen. Das Pulver wird in Wasser aufgelöst mit ausreichendem Abstand getrunken – entweder 30 Minuten vor einer Mahlzeit oder eine Stunde danach.





Nrf2 Detox von Pure Encapsulations® liefert einen innovativen Dreifachkomplex aus Brokkolisprossen-Extrakt, Resveratrol und Glutathion. Brokkoli enthält wertvolles Sulforaphan, welches das Nrf2-Protein aktivieren kann. Dieses kommt in jeder Zelle des Körpers vor und hat eine Schlüsselfunktion bei der natürlichen Zellreinigung.

Vitamin C für den Zellschutz

Das Multitalent Vitamin C gilt als Radikalfänger und schützt die Zellen vor oxidativem Stress. Vitamin C als Ascorbinsäure kann von Personen mit empfindlicher Verdauung unter Umständen schlecht vertragen werden. Deshalb bietet Pure Encapsulations® auch Vitamin C 1000 gepuffert – gepuffertes Vitamin C weist einen annähernd neutralen pH-Wert auf und stellt damit keine Säurebelastung für den Magen dar.





