Lawinensichere Tagesausflüge. Schneeweißer Pistenspaß: Obertauern, Schladming, Stuhleck, Ötscher ...

Ab 49 Euro inklusive Tagesskipass. Abfahrten aus Wien, NÖ, Steiermark und Salzburg. Am Wochenende ist Sonne angesagt.

Mit ‚Bring mich – Skifahren‘ bieten wir jetzt um wenig Geld, spontan buchbare Skitagesausflüge der Extraklasse in traumhaft verschneiten Winterwonderlands.“, erklärt Paul Blaguss, geschäftsführender Gesellschafter der Blaguss-Gruppe. Paul Blaguss, geschäftsführender Gesellschafter der Blaguss-Gruppe

Wien (OTS) - Endlich ist´s mal wieder richtig Winter. Alle Skigebiete präsentieren durchgehend lawinensichere Pisten. Das größte Skiausflugsportal "Bring mich - Skifahren" schafft jetzt die Gelegenheit ohne Auto einen Traum-Skitag zu erleben. Leihski und auch Skilehrer können optional dazugebucht werden.

Die Idee ohne eigenem Auto und mit Komplettpackages für einen Tag den Bergwinter zu erleben, empfinden immer mehr Österreicherinnen und Österreicher als attraktiv und sinnvoll. Doch auch für Autofahrer ist eine organisierte Anreise zur Piste eine attraktive und ab 49 Euro (Märztermin) eine günstige Variante, um einen kompletten Skitag zu erleben. Darum bieten die „Bring mich“-Busse neben dem Angebot für WienerInnen heuer auch für Fans aus den Bundesländern (Orte und Zeiten im Anhang) Direktverbindungen in die Skiresorts.





Stuhleck, Hochkar und Ötscher als Nahziel ab Wien

Komfortreisebusse von Blaguss bringen Wintersportler direkt auf die Piste. Die Busfahrt ist nicht nur bequem, sondern steigert auch die gemeinsame Vorfreude. "Mit ‚Bring mich – Skifahren‘ bieten wir jetzt um wenig Geld, spontan buchbare Skitagesausflüge der Extraklasse in traumhaft verschneiten Winterwonderlands.“, erklärt Paul Blaguss, geschäftsführender Gesellschafter der Blaguss-Gruppe.

Bereits seit elf Jahren geht‘s umweltschonend, günstig und bequem mit den „Bring Mich“-Bussen (früher "Bus zum Schnee") direkt zu den Pisten - inklusive WLAN.

6 Meter Schnee am Hochkar

Voraussichtlich sind die Seilbahnen am Wochenende auch am Hochkar wieder in Betrieb. Hier erwartet die Gäste ein meterhohes Schnee-Erlebnis der Sonderklasse. Wir informieren dazu aktuell auf der Website.

Skiausrüstung optional zubuchbar.



Auch individuelle Leistungen wie die komplette Leihausrüstung oder ein Skilehrer können beim Stuhleck direkt am „Bring mich“-Portal gebucht werden. Alle Fahrten sind bequem online unter www.bringmich.at buchbar.



BILDERLINK

https://www.bringmich.at/presse

VIDEOLINK (universell, honorarfrei verwendbar)



TERMINE: im Anhang als pdf alle Details zu Abfahrten, Orten etc.

Rückfragen & Kontakt:

Sven Rohskogler

Projektkoordination

--------------------

+43 664 8599029

sven.rohskogler @ buerojetzt.at

www.buerojetzt.at



Bei Blaguss:

Peter Petschenig

Projektmanager

-----------------------

+43 (0) 50655-1802

ppetschenig @ blaguss.at

www.blaguss.com