Floridsdorf: Chinesisches Neujahrskonzert am 18.1.

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ weist auf seine nächste Veranstaltung im Festsaal des Bezirksmuseums Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl) hin: Am Freitag, 18. Jänner, beginnt dort um 19.00 Uhr ein „Chinesisches Neujahrskonzert“. Die Gruppe „Grace-Trio“ bringt mit Klavier, Violine und Cello schwungvolle Melodien zu Gehör. Darbietungen von Gast-Künstlern komplettieren das bunte Programm. Das ehrenamtlich wirkende Vereinsteam beschreibt den beschwingten Liederreigen als „eine vergnügliche Mischung aus Werken der Klassik, Wiener Musik, Operette und traditioneller chinesischer Musik“. Die Zuhörerschaft hat „Eintrittsspenden“ in der Höhe von 12 Euro zu zahlen (Ermäßigung für Studierende: 5 Euro). Information und Reservierung: Telefon 271 96 24 sowie E-Mail office @ beethoven-gedenkstaette.at.

Ferdinand Lesmeister agiert als freiwilliger Museumsleiter und koordiniert mannigfaltige Kultur-Termine in den Räumlichkeiten im „Mautner Schlössl“ im 21. Bezirk in der Prager Straße 33. Von Konzerten, Lesungen, Vorträgen und Theater-Aufführungen bis zu Kunst-Präsentationen und Bezirksgeschichte-Ausstellungen reicht die breite Palette kultureller Projekte. Auskünfte erteilt der Museumschef unter der Rufnummer 0664/55 66 973 und per E-Mail, die Adresse lautet: bm1210 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Floridsdorf:

www.bezirksmuseum.at

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“:

www.beethoven-gedenkstaette.at

Kultur-Angebote im 21. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

