97. Blumenball: Vorbereitungen laufen auf Hochtouren!

Nur noch wenige Restkarten für das Ball-Highlight der Saison im Wiener Rathaus verfügbar!

Wien (OTS) - Der Blumenball ist der am schönsten geschmückte Ball der Saison – denn die Wiener Stadtgärten sorgen bei „ihrem“ Ball natürlich für ein ganz besonders farbenfrohes Blumenmeer aus 100.000 Blüten. Unter dem diesjährigen Motto „Sonnentanz“ geht der Ball am Freitag, den 18. Jänner 2019 bereits zum 97. Mal über die Bühne: „Die Wiener Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner stellen ihre Kreativität und ihr Können wieder einmal eindrucksvoll unter Beweis und machen den Blumenball damit zu einem unvergesslichen Ereignis“, freut sich Umweltstadträtin Ulli Sima auf das Ball-Highlight 2019. Wie beliebt der Ball der Stadt Wien ist, zeigt sich auch an der stetig wachsenden Nachfrage nach Ballkarten – „es gibt noch wenige Restkarten, wer sich den Blumenball also nicht entgehen lassen will, der sollte sich wirklich beeilen“, so Sima.

Leitfarben des Blumenschmucks

Die Leitfarben der Blüten sind Hellgelb, Sonnengelb, Orange, Weiß, Creme und einige Farbtupfer Rot. Vor allem werden Orchideen in verschiedenen Farben sowie Sonnenblumen, Tulpen, Rosen, Nelken und Lilien zur Dekoration der Säle eingesetzt. „Für die Dekorationen werden ausschließlich Blumen und Pflanzen verwendet, die mittels Zertifikat garantieren, dass sie unter fairen Arbeitsbedingungen nachhaltig kultiviert wurden“, so Stadtgartendirektor Rainer Weisgram.

Musikalische und kulinarische Genüsse

Das Jungdamen- und Jungherrenkomitee der Tanzschule Rueff eröffnet den Ball um 21 Uhr mit der "Fächerpolonaise" von Carl Michael Ziehrer, gefolgt von der "Blumenfest-Polka", und "Rosen aus dem Süden“, beide von Johann Strauss Sohn.

Im Festsaal kann zu den Klängen des Wiener Ball-Streichorchesters unter der Leitung von Helmut Steubl und zum Sound von Wolfgang Steubl und seiner Bigband getanzt werden. Moderne Rhythmen gibt es im Wappensaal von der Gruppe "Caro Band" und im Stadtsenatssitzungssaal von "Wanna Dance-Dancefloor". Im Bereich des Kleinen Salons hinter dem Wappensaal genießt man köstliche Cocktails oder schwingt das Tanzbein im Salsa-Tanzstudio. Bis in die frühen Morgenstunden können die Ballgäste in der Ö3-Blumenball-Disco in der Schmidt-Halle tanzen.

Der Wiener Rathauskeller verwöhnt die Ballgäste mit ausgesuchten Speisen und Getränken. Das Restaurant in der Volkshalle und die Snackbars in den beiden Steinsälen bieten verschiedene Köstlichkeiten zur Stärkung für eine lange Ballnacht. Das städtische Weingut Cobenzl lädt zur Verkostung seiner erlesenen Wiener Tropfen ein. Mehrere Sektstände und das beliebte Ballcafé im Bereich der Feststiegen sorgen für Erfrischung zwischendurch.

Veranstaltungsdetails

Freitag, 18. Jänner 2019, Festsäle des Wiener Rathauses (Eingang Lichtenfelsgasse)

Einlass ab 20 Uhr

Eröffnung 21 Uhr

00:00 Uhr: Mitternachtsquadrille

02:00: Quadrille „Da Capo“

05:00 Uhr: Ballende

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/presse/bilder

Rückfragen & Kontakt:

Gabriele Thon

Leitung Öffentlichkeitsarbeit

MA 42 – Wiener Stadtgärten

Telefon: +43-1-4000 DW 42352

Mobil: +43-676-8118-42352

Mail: gabriele.thon @ wien.gv.at

www.park.wien.at