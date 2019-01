Crowdfox GmbH weiter auf Wachstumskurs: Kapitalrunde über 10 Millionen Euro abgeschlossen (FOTO)

Köln (ots) - Die Crowdfox GmbH (https://www.crowdfox.pro/) hat zum Jahreswechsel 2018/19 erneut einen wichtigen Meilenstein erreicht. Am 19. Dezember 2018 wurde eine Kapitalrunde mit zwei neuen Family Offices über zunächst 5 Mio. Euro abgeschlossen. Zusätzlich sind 4 Mio. Euro Wandeldarlehen zu Eigenkapital gewandelt worden. Sie wurden weitgehend von Altgesellschaftern gezeichnet, die damit ihr Vertrauen zum Ausdruck bringen. Eine weitere Mio. Euro stammt aus einem Altgesellschafter-Darlehen.

Exzellente Wachstumschancen für qualifizierte Lieferanten

Mit dem frischen Kapital wird das Wachstum des geschlossenen Echtzeit-Vergleichsportals Crowdfox Professional weiter vorangetrieben und um weitere Skalierungsmöglichkeiten ergänzt. DAX-Konzerne und Großunternehmen profitieren heute bereits von der langjährigen Erfahrung, die Crowdfox mit den offenen Handelsplattformen Crowdfox.com und Crowdfox.biz gewonnen hat. Die erfolgreichen Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten in den offenen Plattformen werden auch von den Großunternehmen genutzt, die auf Crowdfox Professional setzen. In diesen geschlossenen Plattformen ohne aufwändige Ausschreibungen den Marktzugang zu Großkonzernen zu gewinnen, erschließt für qualifizierte Lieferanten hervorragende Wachstumschancen.

Ausbau des Sortiments und Internationalisierung des Geschäfts

Crowdfox verfügt über umfassendes Produkt- und Preis-Know-how und bietet seinen Kunden in Echtzeit zu jedem Zeitpunkt ein riesiges Sortiment mit über 130 Millionen Bestpreis-Angeboten geprüfter Lieferanten. Mehr als 18 Millionen Artikel lassen sich über die von Crowdfox entwickelte Matching-Number UTIN® (Unique Trade Item Number) eindeutig identifizieren und in Echtzeit in einem transparenten Preis-Leistungsvergleich erfassen. Crowdfox wird weitere Wachstumschancen durch die Internationalisierung des Geschäfts mit den weltweit tätigen Großkunden nutzen. Zudem wird die Produktpalette künftig nicht nur C-Artikel umfassen. Eine Erweiterung der Crowdfox- Leistung um für die Kunden sehr relevante B-und A-Artikel-Segmente sowie der Preisvergleich von Dienstleistungsangeboten sind nächste logische Schritte des Geschäftsmodell von Crowdfox.

"Gemeinsam mit starken Partnern nutzen wir hochmoderne Technologien, um unseren Kunden bei der Digitalisierung des Einkaufs einen disruptiven Nutzenvorteil zu bieten", erklärt Wolfgang Lang, Gründer und CEO der Crowdfox GmbH. "Mit Crowdfox Professional haben wir eine echte Innovation im Einkauf geschaffen. Schon kurz nach ihrem Start setzen mehr als 50 DAX-Konzerne, Großunternehmen und große Mittelständler auf unsere innovative Beschaffungslösung, um ihren Einkauf zu optimieren und ihre Prozesskosten zu senken. Wir freuen uns sehr darüber, dass uns unsere Investoren auf dem Weg zu einem bedeutenden Player im E-Procurement großer Unternehmen begleiten und werden gemeinsam mit ihnen und unseren Partnern die Erfolgsgeschichte von Crowdfox fortschreiben."

Über Crowdfox:

Crowdfox Professional ist das weltweit erste Realtime-Vergleichsportal für Großunternehmen. Mit seiner einzigartigen Technologie revolutioniert das geschlossene B2B-Portal komplexe Einkaufsprozesse in DAX-Konzernen und Großunternehmen. Sie erhalten über Crowdfox Professional die Möglichkeit, mehr als 130 Millionen Bestpreis-Angebote tausender qualitätsgeprüfter Lieferanten mit Echtzeit-Preisen, Lieferzeiten und Verfügbarkeiten zu vergleichen. Die Anwender realisieren mit Crowdfox Professional deutliche Einsparungen im Einkauf, optimieren ihre Einkaufsprozesse und senken ihre Prozesskosten. Weitere Informationen unter https://www.crowdfox.pro/

Neben dem geschlossenen B2B-Vergleichsportal Crowdfox Professional für DAX-Konzerne und Großunternehmen, das im Jahr 2016 an den Start gegangen ist, bietet die im Kölner Mediapark ansässige Crowdfox GmbH mit Crowdfox.com und Crowdfox.biz zwei offene Marktplätze an, die den Einkauf für Privat- und Geschäftskunden schnell und einfach optimieren.

Rückfragen & Kontakt:

Lerato Bogatsu

PIABO PR GmbH

Weinmeisterstraße 12

10178 Berlin

crowdfox @ piabo.net