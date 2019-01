SAINT-GOBAIN beruft Peter Giffinger zum CEO Österreich

Unsere Kunden werden von dieser gebündelten Kompetenz, unserer hohen Service-Orientierung und der Agilität, mit der wir schnell handeln und reagieren können, profitieren. Der Saint-Gobain Anspruch ist es, mit Produkten und Lösungen Lebensräume zu schaffen, die unser tägliches Leben verbessern und einen ebenso wichtigen Beitrag für unser Wohlbefinden als für das der nachfolgenden Generationen leisten sollen. Das entspricht genau meinem Ziel, Saint-Gobain als DIE Referenz für Nachhaltigkeit in Österreich zu etablieren. Peter Giffinger, derzeit Managing Director und Vorsitzender der Geschäftsführung bei Saint-Gobain RIGIPS Austria, Saint-Gobain ISOVER Austria und Saint-Gobain Weber Terranova, die Funktion des CEO für Österreich

Wien (OTS) - Im Rahmen der Transformation der Saint-Gobain Gruppe übernimmt Peter Giffinger, derzeit Managing Director und Vorsitzender der Geschäftsführung bei Saint-Gobain RIGIPS Austria, Saint-Gobain ISOVER Austria und Saint-Gobain Weber Terranova, die Funktion des CEO für Österreich. In dieser Funktion verantwortet Peter Giffinger zusätzlich die beiden Unternehmen der Saint-Gobain GLASSOLUTIONS Austria (Eckelt Glas und Glas Ziegler).

Giffinger ist seit 1987 bei RIGIPS Austria tätig, der weitere Weg innerhalb der Unternehmensgruppe führte ihn ab 1998 zunächst in die damalige Zentrale nach London, danach in die Region Zentraleuropa. Er war bis zu seiner Ernennung zum Managing Director Saint-Gobain Rigips Austria und East Adriatic Region im August 2008 für die Saint-Gobain Zentrale in Paris tätig.

2016 übernahm Giffinger die Geschäftsführung von Saint-Gobain ISOVER Austria, Saint-Gobain Weber Terranova folgte 2017.

Die beiden Unternehmen, die Giffinger mit 1. 1. 2019 übernommen hat, sind Teil der GLASSOLUTIONS, dem europaweiten Saint-Gobain Netzwerk an glasverarbeitenden und glashandelnden Unternehmen. Mit über 200 Standorten in ganz Europa werden hochwertige und innovative Glasprodukte für Innen- und Außenanwendungen im Neubau- sowie Renovationssektor angeboten.

GLASSOLUTIONS Austria sind die Experten des Flachglasveredlers ECKELT GLAS und des führenden Flachglasgroßhändlers GLAS ZIEGLER.

Mit der einheitlichen Führung dieser Saint-Gobain Unternehmen wird den Anforderungen der lokalen Märkte und den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden noch besser Rechnung getragen – vereinfachte und schnellere Prozesse sowie Know-how Transfer, das Nutzen gemeinsamer Synergien, die Weiterentwicklung und Produktivitätssteigerung der lokalen Teams sollen die Marktposition von Saint-Gobain in Österreich stärken, aber in erster Linie unser Geschäft noch näher an unsere Kunden bringen.

Giffinger: „ Unsere Kunden werden von dieser gebündelten Kompetenz, unserer hohen Service-Orientierung und der Agilität, mit der wir schnell handeln und reagieren können, profitieren. Der Saint-Gobain Anspruch ist es, mit Produkten und Lösungen Lebensräume zu schaffen, die unser tägliches Leben verbessern und einen ebenso wichtigen Beitrag für unser Wohlbefinden als für das der nachfolgenden Generationen leisten sollen. Das entspricht genau meinem Ziel, Saint-Gobain als DIE Referenz für Nachhaltigkeit in Österreich zu etablieren. “

Rückfragen & Kontakt:

Mehr Informationen und weiteres Bildmaterial für die Presse:

Saint-Gobain RIGIPS Austria, RIGIPS Presseservice: Akonsult KG,

Kristin Allwinger +43 660 3737118, allwinger @ akonsult.at



Deutschland: Saint-Gobain,

Sebastian Benninghaus: +49 (0) 241 40020132, sebastian.benninghaus @ saint-gobain.com