Währing: Anmeldung zum Musik-Nachmittag „Jubilare“

Wien (OTS/RK) - Für sein 58. Konzert im Rahmen der Konzertreihe „Währinger Musiksalon“ hat das Kammermusik-Ensemble „Haydn-Kumpaney“ das neue Programm „Jubilare 2019“ einstudiert. Am Freitag, 18. Jänner, hört das Publikum Werke von Komponisten, aus deren Geburtsdatum oder Sterbedatum für 2019 ein „rundes“ Jubiläum errechnet wurde. Dargeboten werden bewegende Stücke von Joseph Haydn (1732 – 1809), Carl Ditters von Dittersdorf (1739 – 1799), Johann Georg Albrechtsberger (1736 – 1809) und anderen Tondichtern. Als Veranstaltungsort dient der Festsaal im Amtshaus Währing (18., Martinstraße 100). Das Konzert fängt um 17.00 Uhr an. Beim letzten Kammermusik-Nachmittag stand der Lift nicht zur Verfügung. Jetzt funktioniert die Anlage wieder. Der Eintritt zum Konzert „Jubilare 2019“ ist frei. Für Spenden sind die Mitwirkenden dankbar. Erforderlich ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer 02236/677 283. E-Mails an die beliebte Kammermusik-Gruppe „Haydn-Kumpaney“:

guenter.geber@schule.at.

Allgemeine Informationen:

Kultur-Veranstaltungen im 18. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/waehring/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk