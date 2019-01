AVISO: 18. Österreichische Schmerzwochen der ÖSG–Auftakt-Pressekonferenz: 22. Jänner 2019, 10 Uhr, Wien

Wien (OTS) - Bereits zum 18. Mal finden in diesem Jahr die Schmerzwochen der Österreichischen Schmerzgesellschaft statt. Mit dieser Informations- und Medienaktion trägt die ÖSG wichtige schmerzmedizinische Themen, Neuerungen, Anliegen und Forderungen an die Öffentlichkeit. Zum Auftakt lädt die Österreichische Schmerzgesellschaft zu einer Pressekonferenz am Dienstag, 22. Jänner 2019 um 10 Uhr ins Café Landtmann ein.

Themen:

„Schmerzen bei besonders vulnerablen Gruppen“: Wer ein hohes Risiko für unerkannte und unterbehandelte Schmerzen hat und wie man dem begegnet

Demenz: Schmerzen besser erkennen und behandeln

Migration und Schmerz: Höhere Schmerzprävalenz durch kulturelle Unterschiede, Sprachbarrieren und belastende sozialökonomische Situation – Hürden in der Behandlung

Schmerzversorgung in Österreich: Defizite und aktuelle Entwicklungen

Weitere Themen der Österreichischen Schmerzwochen



Ihre Gesprächspartner/-innen:

OÄ Dr. Gabriele Grögl-Aringer, Präsidentin der ÖSG, Krankenanstalt Rudolfstiftung, Wien, Abteilung für Anästhesie und operative Intensivmedizin

OA Dr. Wolfgang Jaksch, DEAA, Past President der ÖSG, Wilhelminenspital Wien, Abteilung für Anästhesie, Intensiv- und Schmerzmedizin

Prim. Priv.-Doz. Dr. Nenad Mitrovic, President elect der ÖSG, Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck, Abteilung für Neurologie

Auftakt zu den 18. Österreichischen Schmerzwochen der ÖSG - 22. Jänner 2019

Datum: 22.01.2019, 10:00 Uhr

Ort: Cafe Landtmann

Universitätsring 4, 1010 Wien, Österreich

