NÖ Familienskitag: Pistenspaß für Groß und Klein

Das Land NÖ lädt am 20. Jänner zum Familienausflug zum halben Preis

St. Pölten (OTS/NLK) - Der NÖ Familienskitag hat sich in den vergangenen Jahren bereits als Fixtermin für alle Wintersportbegeisterten etabliert und findet heuer am 20. Jänner 2019 statt. Die Initiatoren Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Sport-Landesrätin Petra Bohuslav begrüßen die Familien-Aktion: „Der NÖ Familienskitag verspricht Pistenvergnügen für alle. Gemeinsam mit der Familie sportlich aktiv zu sein, macht einfach Spaß und schweißt zusammen. Mit der Halbpreis-Aktion möchten wir allen Familien ermöglichen, regionale Skigebiete zu einem besonders attraktiven Preis kennenzulernen.“

Besonders turbulent geht es am 20. Jänner im Schigebiet St. Corona am Wechsel zu. Ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit Ponyreiten, Schnupperkurs Schneeschuhwandern, Wintererlebnisland und Winter BBQ Foodtruck erwartet Familien beim Familienfest. Fixer Bestandteil des beliebten Festes ist das Familienskirennen. Von 9 bis 12 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit sich am Stand der NÖ Familienland GmbH für den Wettbewerb anzumelden. Das Rennen startet um 11:30 Uhr und um 14 Uhr prämiert Familien-Landesrätin Teschl-Hofmeister die Siegerinnen und Sieger. Die Gewinner dürfen sich über tolle Preise, eine Urkunde und ein Siegerfoto freuen. Wer es nicht so schnell mag, kann bei kreativen Spiel- und Bewegungsstationen, Kinderschminken und kostenlosem (Kinder-)Punsch dem Fest beiwohnen.

NÖ Familienpassinhaberinnen und –inhaber profitieren gleich doppelt vom NÖ Familienskitag und zahlen in St. Corona am Tag des Familienfestes für die reguläre Tageskarte im jeweiligen Tarif (Erwachsene, Jugendliche, Kinder) nur die Hälfte. Darüber hinaus gilt diese Ermäßigung am 20. Jänner auch in diesen Skigebieten: Lackenhof am Ötscher, Annaberg Mönichkirchen-Mariensee, Puchberg am Schneeberg, Mitterbach (im Kartenverbund mit Mariazeller Bürgeralpe), Hochkar. Am 23. Februar folgt ein weiterer Termin des NÖ Familienskitages. Teilnehmende Skigebiete an der 50 Prozent-Ermäßigung sind: Schidorf Kirchbach in Rappottenstein (mit Familienfest), Simas-Lifte/Aspangberg-St. Peter, Arabichl Schilift/Kirchberg am Wechsel, Naturschneeparadies Unterberg, Schilifte Feistritzsattel/Trattenbach, Königsberg/Hollenstein an der Ybbs, Maiszinkenlift/Lunz am See, Turmkogellifte/Puchenstuben, Hochbärneck/St. Anton an der Jeßnitz, Schilifte Kalte Kuchl/Rohr im Gebirge, Riesenlehen-Lift/St. Georgen am Reith, Arralifte/Harmanschlag, Aichelberglifte/Karlstift, Jauerling/Maria Laach, Schilift Bonka/Oberkirchbach, Happylift Semmering, Hengstberg Schilift, Schiclub Union Neustadtl, Verein Schilift Breitenfurt.

Alle Informationen zur Schnee-Situation und zu den beiden NÖ Familienskitagen finden Sie auf www.noe-familienland.at.

