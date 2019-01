Die HausBau + EnergieSparen Tulln - von 18. bis 20. Jänner 2019 - ist DIE Messe zum Start in die Bausaison

Die niederösterreichischen Tischler laden zur Sonderschau: „Wings of Wood“

Antonio Fiala, Geschäftsführer und Inhaber des DAN Küchen Vienna Megastore

Tulln (OTS) - 360 Fachaussteller auf 22.500 m² lassen keine Fragen zu den Themen Bauen, Renovieren, Sanieren und Einrichten offen. Kompakt und nach Themenbereichen aufgestellt präsentieren sich alle führenden Marken und Fachfirmen. Ergänzt wird das Angebot durch ein umfangreiches Programm mit 52 Fachvorträgen auf zwei Bühnen.

Folgende Kompetenzzentren finden Sie auf der HausBau + EnergieSparen Tulln

- Bauen und Umbauen

- Wohnen und Einrichten

- Energiesparen und Heiztechnik

Die niederösterreichischen Tischler präsentieren sich bereits zum dritten Mal auf der HausBau + EnergieSparen Tulln. Feinstes Tischlerhandwerk inspiriert zu ausgefallenen Wohnträumen. Egal, ob man an ein neues Vorzimmer oder eine neue Küche denkt, unter den „Wings of Wood“ wird man von insgesamt 17 Tischlern aus Niederösterreich gut beraten. Am Gemeinschaftstisch können sich Interessierte konkret über Ihre Wohnträume austauschen. Ein weiterer Schwerpunkt wird der Ausbildung gewidmet. Vorort gibt es Informationen über die dreijährige Tischlerlehre und die vierjährige Ausbildung zum Tischlereitechniker.

Die Küche – die das Leben erleichtert

Markus Walter, Geschäftsführer der Tischlerei Walter rät, dass schon bei der Planung an alles gedacht wird, was später die Organisation erleichtert. Mit den High-Tech Küchenlösungen profitiert man nicht nur im Alltag, sondern man ist für alle Eventualitäten gerüstet. Die Küche avanciert immer mehr zum Lebensmittelpunkt jedes Hauses und weist daher auch Wohnqualitäten auf. Als Küchenspezialist gehört die Tischlerei Walter zu der MHK Gruppe, die für höchste Ansprüche in diesem Bereich bekannt ist. Hochwertige Geräte und passendes Zubehör werden nur von ausgewählten Partnern bezogen. Informationen zur Tischlerei Walter erhalten Sie in Halle 4 Stand 419.

DAN Küchen, grifflos und elegant ins neue Jahr

Moderne Eleganz und natürliche Wärme – für Antonio Fiala, Geschäftsführer und Inhaber des DAN Küchen Vienna Megastore ist das kein Widerspruch, sondern die Essenz der Küchentrends 2019. Grifflose Lackoberflächen kombiniert mit warmen Elementen in Naturholz-Optik verschmelzen bei DAN zu eleganten Küchenträumen. „ Knallbunt wird so schnell verschwinden, wie es gekommen ist. Doch Weiß, Sand und Erdtöne bleiben auch nach Jahrzenten zeitlos und unwiderstehlich gemütlich “, so Antonio Fiala. Ein weiterer Trend, dem sich DAN verschrieben hat, ist die Küchen-Wohn-Einheit. Denn die Küche ist und bleibt das weit unterschätzte Herz eines Hauses, indem sie nahtlos in den Wohnraum integriert wird.

Innovationen auf der HausBau + EnergieSparen Tulln: Pirnar - OneTouch

Pirnar OneTouch ist der erste Eingang der Welt mit automatisch ausziehbarer und einziehbarer Griffstange. Sobald der versteckte Fingerprint-Scanner die Haustüre erkennt, zieht sich die beleuchtete Griffstange automatisch aus und die Haustüre öffnet sich. Einige Sekunden nach dem Schließen der Türe verändert sich diese wieder zurück in eine glatte Oberfläche ohne Griffstange, was eine Manipulationen am Eingang unmöglich macht. Aus diesem Grund wird diese Eingangstüre „der persönlichste Eingang der Welt“ genannt. Ausgezeichnet wurde diese Innovation 2017 mit dem German Design Award. Informationen dazu gibt es in Halle 5 Stand 544.

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 11,00

Senioren- und Studentenkarte: EUR 9,00

Jugendkarte (6-15 Jahre): EUR 3,00

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

Gruppenkarte (ab 20 Pers.): EUR 9,00

Öffnungszeiten:

Freitag, 18. Jänner bis Sonntag 20. Jänner von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Verpassen Sie nicht den wichtigsten Termin zum Start in die Bausaison

zu den Themen Bauen, Energie und Wohnen

HausBau + EnergieSparen Tulln

18. Jänner bis 20. Jänner 2019

Messe Tulln

Weitere Infos und ermäßigte Tickets unter: www.messe-tulln.at

