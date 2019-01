Blume Global im Gartner Market Guide als Anbieter für Echtzeit-Transparenz anerkannt

Pleasanton, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Blume Global, ein führender Anbieter in den Bereichen weltweite Logistik und digitale Lieferkettenlösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in Gartners "Market Guide for Real-Time Visibility Providers" aufgelistet wurde. Blume Global wurde als "Representative Vendor" aufgenommen.

Blume Global sorgt für Transparenz und intelligente Logistikausführung in allen Lieferkettennetzwerken, bei Sendungen und Bestandsverwaltung

Laut diesem Report "hat Echtzeit-Transparenz bei Bestellungen und Sendungen für Versender, firmenexterne Logistikdienstleister (3PLs) und deren Kunden zunehmend an Bedeutung gewonnen. Topunternehmen aus der Lieferkette können diese Studie nutzen, um einen Überblick über den Markt, die Trends und die Anbieter im Bereich Plattformen mit Echtzeit-Transparenz zu erlangen."1

Im Report wird ebenfalls aufgezeigt, dass die Transparenz und Nachverfolgbarkeit über die gesamte durchgängige Lieferkette eine der drei wichtigsten finanzierten Maßnahmen für 2018 ist. Laut Gartner "verursacht ein Mangel an Transparenz interne und externe Ineffizienzen bei Lagerhaltung, Fuhrpark, Betriebshöfen und Transportbetrieb, und zwar sowohl eingehend als auch ausgehend, und er führt außerdem zu einem Anstieg der Transportkosten (z. B. durch Spediteur-Wartezeiten, Rechnungsabzüge von Kunden)."

"Bessere Transparenz bei den Lieferkettennetzwerken ist von fundamentaler Bedeutung für die Transformation der Lieferkette. Allerdings fehlte bislang in der Branche der Baustein, Transparenz mit der Fähigkeit zur erfolgreichen Umsetzung auf der logistischen Seite zu verbinden", sagte Pervinder Johar, Chief Executive Officer von Blume Global. "Mit intelligenten Lösungen für das Lieferkettenmanagement können Einzelhändler, Hersteller, Markeninhaber und Frachtunternehmen präzise Einblicke und Agilität im gesamten Versandprozess erreichen, um es Lieferanten einfacher zu machen, die Nachfrage zu erfüllen und die Leistung, Zuverlässigkeit und Reaktionsfähigkeit der Lieferkette zu verbessern. Wir freuen uns sehr, dass wir von Gartner als ein Representative Vendor für Echtzeit-Transparenz gewürdigt werden."

Blume Visibility ermöglicht Transport per Luft, See, letzte Meile, Paket, Bahn, intermodal, OTR LTL und OTR FTL sowie Konnektivität mit Speditionsunternehmen mithilfe von API-, EDI- und IoT-Integration. Die Partnerschaften und Integrationen von Blume Global mit internationalen Anbietern von Transportmanagementsystemen (TMS) wie Oracle ermöglichen eine umfassende Nachverfolgung von Gütern, Versandtransparenz in Echtzeit und die Koordinierung des ruhenden und beförderten Güterbestands. Die bahnbrechende Blume Digital Platform und die Blume-Lösungen überwachen Ereignisse und bieten prädiktive Ankunftszeiten (ETA), Wirkungsanalyse und automatisierte Problemlösung, um auf einer einzigen globalen und vernetzten Plattform einfach verbinden, überwachen und reagieren zu können.

Die Lösungen von Blume stützen sich auf fast 25 Jahre Erfahrung in netzwerk- und datenorientierten Verbindungen, um Transparenz in Echtzeit und ebenso die erfolgreiche Logistikdurchführung zu realisieren, damit Kunden aus Einzelhandel, Fertigung, CPG, High-Tech und Netzwerkpartner - darunter auch Frachtführer und Dienstleistungsanbieter - Transparenz in echten Mehrwert für Kunden verwandeln.

Ein Gartner Market Guide definiert einen aufstrebenden Markt, erklärt, was Kunden kurzfristig von diesem erwarten können, und umreißt die Merkmale der Angebotspalette eines Representative Vendor.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Echtzeit-Transparenz realen Mehrwert in den Transportmarkt bringt, rufen Sie bitte den Gartner-Report "Market Guide for Real-Time Visibility Providers" hier auf.

Gartner Haftungsausschluss

Die in Gartners Marktforschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte und Dienstleistungen werden nicht von Gartner befürwortet. Gartner empfiehlt keinem Technologieanwender, nur die Anbieter zu nutzen, die die besten Bewertungen erhalten haben oder anders gekennzeichnet sind. Gartners Forschungspublikationen geben die Ansichten von Gartners Forschungsbereich wieder und sind nicht als objektive Fakten zu verstehen. Gartner lehnt alle ausdrücklich oder implizit genannten Gewährleistungen in Bezug auf diese Forschungsergebnisse ab, einschließlich aller Gewährleistungen in Bezug auf Marktgängigkeit bzw. Eignung für einen bestimmten Zweck.

Informationen zu Blume Global

Von den weltweit größten globalen Einzelhandelsunternehmen, Herstellern und Konsumgüterunternehmen bis hin zu den kleinsten lokalen Speditionsunternehmen: stets hängt der Erfolg von einer durchgängigen Transparenz und Koordinierung der globalen Lieferkettennetzwerke ab - egal wohin, womit und wie weit. Mithilfe der KI-fähigen, datengesteuerten digitalen Plattform und den Lösungen für Transparenz, Logistikausführung, Güterverwaltung, -optimierung und Finanzregelung in Echtzeit setzt Blume Global über 25 Jahre Datenerkenntnisse und ein globales Netzwerk wirksam ein, um Unternehmen agiler und reaktionsfähiger zu machen, ihre Servicebereitstellung zu verbessern und die Kosten zu reduzieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter blumeglobal.com.



1 "Market Guide for Real-Time Visibility Providers," Gartner, 27. November 2018

