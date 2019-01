NEOS zur Brexit-Abstimmung: Das passiert, wenn Nationalisten die Richtung vorgeben: Chaos and Unsicherheit

Beate Meinl-Reisinger: „Nationalisten haben Großbritannien durch Zündeln und falsche Versprechungen in eine Staatskrise gestürzt. Ein zweites Referendum kann die Lösung sein.“

Wien (OTS) - „Das passiert, wenn Nationalisten und Populisten die Richtung vorgeben: absolutes Chaos und eine veritable Staatskrise“, reagiert NEOS-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger auf das gescheiterte Brexit-Votum im britischen Unterhaus. „Sie setzen durch permanentes Zündeln, Lügen und falsche Versprechungen die Freiheit und den Wohlstand eines ganzen Kontinents aufs Spiel. Leitragende sind alle Bürgerinnen und Bürger, nicht jene, die diesen Scherbenhaufen zu verantworten haben. Es braucht schnellstens Klarheit für Britinnen und Briten, die in der EU leben, sowie für EU-Bürger in Großbritannien.“



Einmal mehr bekräftig Meinl-Reisinger die Bedeutung eines zweiten Referendums, wie es auch die britischen Liberal Democrats fordern: „Wir sehen, dass die britische Regierung nicht mehr in der Lage ist, die Staatskrise zu lösen. Ein Austritt ohne Deal wird weitreichende Folgen haben. Um das völlige Absinken ins Chaos zu vermeiden, kann ein zweites Referendum eine Lösung sein: Die britischen Bürgerinnen und Bürger sollten die Chance haben, kundzutun, ob die aktuelle britische Politik tatsächlich ihrem Willen entspricht.“



