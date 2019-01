NEOS Wien/Wiederkehr: Kollektive Erinnerungslücken bei KH Nord-Zeugen

Christoph Wiederkehr: „Auch der Magistratsdirektor gibt keine klaren Auskünfte!“

Wien (OTS) - Verärgert zeigt sich NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr über die heutige Zeugenbefragung im Rahmen der Untersuchungskommission zum KH Nord: „Auch Magistratsdirektor Erich Hechtner kann oder will nicht viel zur Aufklärung des Skandals beitragen. Die Erinnerungslücken, die diverse Zeugen hier an den Tag legen, sind schon bemerkenswert. Stattdessen wird versucht, das KH Nord schön zu reden. Entweder gibt es beim Magistrat und beim KAV tatsächlich wenig Durchblick, oder aber man will sich gar nicht so genau erinnern, was alles verbockt wurde. Es ist in beiden Fällen bedenklich“, so Wiederkehr.

