Bob und Skeleton Weltcup in Innsbruck kann wie geplant stattfinden

Die Beschädigungen im Innsbrucker Eiskanal wurden behoben, die Behörden gaben nun grünes Licht für die Weltcup-Rennen.

Innsbruck (OTS) - In der Nacht von Sonntag auf Montag war aufgrund der heftigen Schneemassen ein Teil der Bahnüberdachung eingebrochen und in die Bahn gestürzt. Der Trainingsbeginn für den Weltcup musste zunächst um einen Tag verschoben werden. Die Schäden an der Bahn konnten am Montag dank der zahlreichen Einsatzkräfte behoben werden, sodass die Bahn inzwischen von den Behörden offiziell freigegeben wurde. Die Olympiaworld Innsbruck bedankt sich bei den zahlreichen Helfern der Berufsfeuerwehr Innsbruck, der Freiwilligen Feuerwehr, vom Roten Kreuz und bei den Behörden, die eine rasche Wiederinbetriebnahme des Eiskanals ermöglichten. Wir freuen uns auf ein spannendes Rennwochenende in Innsbruck!



