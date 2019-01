Currency.com startet mit Investment von Larnabel Ventures und VP Capital weltweit erste Handelsplattform für tokenisierte Wertpapiere

Minsk, Weißrussland (ots/PRNewswire) - Currency.com, ein Blockchain-Technologieunternehmen der nächsten Generation, gab heute die Einführung der weltweit ersten voll funktionsfähigen Handelsplattform für tokenisierte Wertpapiere bekannt, die es Anlegern ermöglicht, direkt über Kryptowährungen mit realen Finanzinstrumenten zu handeln, in diese zu investieren und von diesen zu profitieren.

Kryptowährungsanleger können nun direkt, ohne Kryptowährungen in Fiatgeld umtauschen zu müssen, an den traditionellen Finanzmärkten teilnehmen

Currency.com ist für Investoren aller Art zugänglich und wird über 10.000 tokenisierte Wertpapiere (zu Anfang werden dies mehr als 150 sein) ausgeben, die sich nach dem zugrundeliegenden Marktpreis von gängigen Finanzinstrumenten wie globalen Aktien, Indizes und Rohstoffen richten. Der Benutzer kann beispielsweise einen Token kaufen, der der Wertentwicklung einer Apple-Aktie an der Nasdaq (APPLE.CX) und gleichem wirtschaftlichen Kosten und Nutzen einer Apple-Aktie entspricht. Die Nutzer können diese Token auf Currency.com direkt mit Bitcoin (BTC) oder Ethereum (ETH) kaufen und mit Marge handeln.

Currency.com kann dies über die Technologie von Capital.com leisten, seine von der FCA und CySEC regulierte Schwesterplattform, die den Benutzern Zugang zu einer tokenisierten Version des Börsengeschäfts für eine bestimmte Aktie, Ware oder einen bestimmten Index gibt.

Ivan Gowan, CEO von Currency.com, erklärt, "Wir freuen uns, dieses revolutionäre Blockchain-Unternehmen zu starten, mit dem Krypto-Investoren eine konkrete Option zur Diversifizierung ihres Portfolios durch Investitionen in traditionelle Anlageklassen erhalten, ohne dazu Kryptowährungen in FiatgeId umtauschen zu müssen. Currency.com verpflichtet sich, seinen Nutzern überlegene Sicherheit und Schutz vor Betrug zu bieten und potenzielle Risiken zu vermeiden. Dies wird durch die vollständige Rückverfolgbarkeit von Blockchain-Transaktionen und die strikte Einhaltung der im Dekret Nr. 8 'Über die Entwicklung der digitalen Wirtschaft' festgelegten strengen Regulierungsstandards Weißrusslands gewährleistet".

"Currency.com wird die Finanztechnologie in großem Umfang umwälzen und revolutionieren", sagt Viktor Prokopenya, Gründer und CEO von VP Capital. "Der Zugang zu den globalen Finanzmärkten war in der Vergangenheit über ein primäres Medium möglich, nämlich die Börse. Currency.com nutzt bahnbrechende Cryptocurrency-Technologie, um Chancen für Investoren zu eröffnen, die sonst keinen Zugang zu traditionellen Aktienmärkten haben. Möglich gemacht wurde all dies durch das in Weißrussland erlassene progressive Dekret Nr. 8 'Über die Entwicklung der digitalen Wirtschaft'. Weißrussland hat sich nicht nur zu einem der zukunftsweisendsten Länder im Bereich der Blockchain-Technologien entwickelt, sondern ist auch das das erste Land der Welt, das einen speziellen, auf Kryptowährungen und das dazugehörige Branchenumfeld zugeschnittenen Rechtsrahmen geschaffen hat".

Currency.com ist das erste Blockchain-Unternehmen, das im High Technology Park (HTP) in Weißrussland nach Erlass von Dekret Nr. 8 'Über die Entwicklung der digitalen Wirtschaft' lizenziert wird. Dekret Nr. 8 legalisiert Blockchain-basierte Unternehmen, schafft rechtlichen Status für Token und Smart Contracts and legalisiert Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit dem Mining, der Aufbewahrung, dem Kauf, dem Verkauf, der Verteilung oder dem Austausch von Kryptowährungen stehen, wie z.B. Börsendienste, digitale Token, ICOs und Mining-Aktivitäten.

Currency.com ist vollständig Dekret Nr. 8 konform und setzt erstklassige Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und Know Your Customer (KYC) sowie strenge Datenschutz- und Kundenschutzregeln gleichwertig zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) um. Das Unternehmen hat darüber hinaus robuste interne Compliance-Mechanismen entwickelt, die sicherstellen, dass alle Kundeneinlagen durch fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen geschützt sind, dies umfasst auch die Überprüfung aller Blockchain-Transaktionen durch Blockchain-Informationsdienste wie Coinfirm, Elliptic und Chainanalysis.

Die tokenisierte Wertpapierhandelsplattform wird durch eine kostenlose Plattform für den Handel und den Austausch von Kryptowährungen mit Hilfe von Fiatgeld, die sichere Aufbewahrung von Beständen und den kryptoübergreifenden Umtausch ergänzt werden. Zur weiteren Unterstützung dient auch Moonfolio, eine kostenlose All-in-One-App für das Tracking von Kryptowährungen, die es den Nutzern ermöglicht, ein diversifiziertes Kryptowährungsportfolio komplett neu zu erstellen.

Currency.com wird schrittweise neue Benutzer für die Plattform autorisieren, um eine optimale Funktionalität bei der Skalierung der Dienste zu gewährleisten. Interessenten können sich unter https://currency.com/ um einen Platz auf der Warteliste für die Online-Plattform bewerben. Das Unternehmen wird außerdem ein Referral-Programm über seine Trader einführen, die Einladungs-Codes erhalten, die sie mit Freunden teilen können.

Wer als Benutzer an Bord ist, kann automatisch von Currency.coms exklusivem Empfehlungsprogramm profitieren. Currency.com wird regelmäßig spezielle Einladungen mit Empfehlung an seine Händler ausgeben, die Freunde einladen und 50% ihrer Handelskommission für die ersten 6 Trading-Monate verdienen können. Jeder, der sich bei Currency.com während des Einladungszeitraums registriert, erhält kostenloses Trading-Kapital in Höhe von $50 pro Konto.

Die Currency.com-Apps für iOS und Android werden ab Februar 2019 für Beta-Tests verfügbar sein.

Informationen zu Currency.com

Currency.com ist ein Blockchain-Technologieunternehmen der nächsten Generation, das die weltweit erste Handelsplattform für tokenisierte Wertpapiere betreibt. Die Plattform ermöglicht es Anlegern, mit ihren Kryptodevisen direkt, ohne ihr Krypto-Portfolio in Fiatgeld umtauschen zu müssen, an den globalen Finanzinstrumenten zu handeln, in diese zu investieren und von diesen zu profitieren. Currency.com wird vom High Technology Park Belarus gemäß Dekret Nr. 8 'Über die Entwicklung der digitalen Wirtschaft' lizenziert, genehmigt und reguliert. Weiterführende Informationen finden Sie unter: https://currency.com/.

Informationen zu VP Capital

Das von Viktor Prokopenya gegründete VP Capital ist ein globales Investmentvehikel, das sich auf den Technologiesektor konzentriert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.vpcapital.com.

Informationen zu Larnabel Ventures

Larnabel Ventures wurde von der Gutseriev-Familie gegründet, um im Bereich Informationstechnologie zu investieren.

