Umfrage: Kinder wünschen sich Winnie Puuh als Mitbewohner (FOTO)

Hamburg (ots) - Eine repräsentative Umfrage zeigt, welche Abenteuer Erwachsene und ihre Kinder erleben und mit welchem Disney-Film Charakter sie zusammenleben möchten

Das sehnlichst erwartete Videospiel KINGDOM HEARTS III nimmt die Spieler in verschiedenen Welten mit auf das Abenteuer ihres Lebens. Während der ultimative Kampf für das Licht und das Leben auf seinen epischen Abschluss zusteuert, verbündet Sora sich mithilfe seiner loyalen Gefährten Donald und Goofy mit Kultcharakteren von Disney und Pixar. Gemeinsam versuchen sie, die Dunkelheit zu besiegen und das Universum zu retten. In Erwartung der Veröffentlichung des Spiels in diesem Monat wurden unter anderem Eltern befragt, mit welchen der Charaktere sie am liebsten zusammenleben und mit wem sie aufregende Abenteuer erleben möchten. Außerdem wurden Eltern hinsichtlich der Vorlieben Ihrer Kinder befragt.

KINDER WÜNSCHEN SICH DEN LIEBENSWERTEN WINNIE PUUH ALS MITBEWOHNER

Honigliebend und freundlich - Knapp eins von drei Kindern, würde, laut Elternauskunft, Winnie Puuh wählen. In KINGDOM HEARTS III verbündet Sora sich mit dem liebenswerten Winnie Puuh und seinen Freunden Tigger, Ferkel, Rabbit, Ruh und Eule, um dabei zu helfen, ihre Heimat unter den grünen Bäumen des Hundertmorgenwaldes durch Minispiele wieder zur Normalität zurückkehren zu lassen. Fans können einen ersten Einblick des Hundertmorgenwalds in KINGDOM HEARTS III, basierend auf dem Franchise-Klassiker "Winnie Puuh" von Walt Disney Animation Studios', auf YouTube erhaschen: https://www.youtube.com/watch?v=NE-raf9UGFg

ELTERN MÖCHTEN LIEBER MIT EINEM LEGENDÄREN PIRATEN ZUSAMMENLEBEN

Erwachsene würden sich allerdings lieber mit Captain Jack Sparrow aus "Fluch der Karibik" von Wald Disney Studios' verbünden. Knapp ein Drittel der Erwachsenen würde den berüchtigten Piraten als Mitbewohner wählen, wenn Sie sich für einen Mitbewohner entschieden haben.

Fans können einen ersten Blick auf die Welt von Fluch der Karibik in KINGDOM HEARTS III auf YouTube werfen: https://www.youtube.com/watch?v=fn5WNxy-Wcw

ELTERN UND KINDER SIND GLEICHERMASSEN ABENTEUERLUSTIG

Und mit wem möchten Eltern und Kinder Abenteuerliches erleben? Drei von fünf Eltern, die ein Abenteuer erleben wollten, gaben an, dass sie gerne die Welt entdecken möchten, so wie Rapunzel aus Walt Disney Animation Studios' "Rapunzel - Neu verföhnt". Als Rapunzel in KINGDOM HEARTS III zum ersten Mal mit Hilfe des charmanten Banditen Flynn Rider aus ihrem geheimnisvollen Turm entkommt, schließen sich Sora, Donald und Goofy dem Paar auf einem Abenteuer im Königreich an, und nehmen es auf dem Weg mit zahllosen Gegnern auf. Der passende Trailer zeigt Einblicke in das Abenteuer, welches Spieler im Königreich von Corona, inspiriert von Walt Disney Animation Studios' erleben können: https://youtu.be/EunHzNTCpx8.

AUF IN DIE LÜFTE!

Kinder möchten wie Baymax fliegen. 40 Prozent der Kinder, die sich laut Eltern für eines der Abenteuer entscheiden würden, haben dieses Abenteuer gewählt. Wie in der Welt von "Baymax - Riesiges Robowabohu", wo der aufblasbare Roboter durch die Lüfte von San Fransokyo gleitet.

Die Welt von Walt Disney Animation Studios' "Baymax - Riesiges Robowabohu" ist nur eine der vielen Welten, die darauf warten, in KINGDOM HEARTS III erkundet zu werden.

KINGDOM HEARTS III wird am 29. Januar 2019 für das PlayStation®4 Computer-Entertainment-System und die Geräte der Xbox One-Familie, darunter die Xbox One X, erscheinen. Das Spiel bietet englische Synchronisation und Texte in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Für weitere Informationen zu KINGDOM HEARTS III siehe: http://www.kingdomhearts.com/.

Den KINGDOM HEARTS III-Trailer gibt es hier zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=HSR09jDlgH4

Material für KINGDOM HEARTS III ist jetzt hier zum Download verfügbar: http://ots.de/Kx0NMW

Über die Umfrage

"Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2068 Personen zwischen dem 21.11.2018 und 23.11.2018 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren."

Über KINGDOM HEARTS III

In dem anstehenden Action-RPG können Spieler sich mit Donald Duck und Goofy verbünden für das Abenteuer ihres Lebens, in dem sie verschiedene Disney-Welten bereisen, die auf beliebten Filmen wie Disney-Pixars Toy Story, Die Monster AG und Walt Disney Studios' Fluch der Karibik, Baymax - Riesiges Robowabohu, Rapunzel - Neu verföhnt, Die Eiskönigin - Völlig unverfroren und weiteren basieren.

KINGDOM HEARTS III wird am 29. Januar 2019 für die Geräte der Xbox One-Familie, darunter die Xbox One X, und das PlayStation®4 Computer-Entertainment-System erscheinen. Für weitere Informationen siehe: http://www.kingdomhearts.com/

Über die KINGDOM HEARTS-Reihe

KINGDOM HEARTS ist eine Serie von Rollenspielen, die in Zusammenarbeit von Disney Interactive Studios und Square Enix entstanden sind. Seit dem Erscheinen des ersten KINGDOM HEARTS-Titels im März 2002 für das PlayStation®2 Computer-Entertainment-System wurde die Serie mit vielen weiteren Titeln fortgesetzt. Die Reihe feierte im März 2017 ihren 15. Geburtstag und hat sich weltweit über 25 Millionen Mal verkauft.

About Walt Disney Animation Studios

Combining masterful artistry and storytelling with groundbreaking technology, Walt Disney Animation Studios is a filmmaker-driven animation studio responsible for creating some of the most beloved films ever made. Located in Burbank, WDAS continues to build on its rich legacy of innovation and creativity, from the first fully-animated feature film, 1937's Snow White and the Seven Dwarfs, to 2013's Academy Award®-winning Frozen, the biggest animated film of all time. Among the studio's timeless creations are Pinocchio, Sleeping Beauty, The Jungle Book, The Little Mermaid, The Lion King, Big Hero 6 and Zootopia.

Über Square Enix Ltd.

Square Enix Ltd., Teil der Geschäftseinheit Square Enix Europe, veröffentlicht und vertreibt in Europa und anderen PAL-Gebieten Unterhaltungsinhalte der Square Enix Group, zu der unter anderem SQUARE ENIX®, EIDOS® und TAITO® gehören. Darüber hinaus verfügt Square Enix Ltd. über ein weltweites Netzwerk an Entwicklungsstudios, wie z. B. Crystal Dynamics® und Eidos Montréal®. Die Square Enix Group kann mit einem beeindruckenden Portfolio an Markenrechten aufwarten, darunter: FINAL FANTASY®, das sich weltweit mehr als 142 Millionen Mal verkauft hat, DRAGON QUEST®, über 76 Millionen Mal verkauft, sowie TOMB RAIDER®, mit weltweit über 67 Millionen verkauften Einheiten, und dem legendären SPACE INVADERS®. Square Enix Ltd. ist eine in London ansässige, hundertprozentige Tochtergesellschaft von Square Enix Holdings Co., Ltd.

Weitere Informationen über Square Enix Ltd. finden Sie auf http://eu.square-enix.com/de.

