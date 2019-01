NEOS Wien/Emmerling zu Schulkooperationsteams: Eine Einzelmaßnahme, die das Problem nicht an der Wurzel packt

Bettina Emmerling: „20 neue Mitarbeiter_innen für insgesamt 250 000 Wiener Schüler_innen können die Herausforderungen nicht meistern.“

Wien (OTS) - NEOS Wien Bildungssprecherin Bettina Emmerling zeigt sich gegenüber den neuen Schulkooperationsteams für Wiener Schulen skeptisch: „Die Schulkooperationsteams sind wieder nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. 20 neue Mitarbeiter_innen können die Herausforderungen an den Wiener Schulen mit insgesamt 250 000 Schüler_innen nicht meistern – das ist viel zu wenig. Wiederum glänzt die SPÖ mit einer Einzelmaßnahme, die das Problem nicht an der Wurzel packt!“

Sechs zusätzliche mobile Teams aus Sozialarbeiter_innen und Sozialpädagog_innen sollen in Zukunft die ganze Stadt betreuen. „Die Herausforderungen, mit denen die Lehrerinnen und Lehrer an den Wiener Schulen zu kämpfen haben, sind so nicht lösbar. Vielmehr braucht es eine komplette Reform des Schulsystems hin zu einer indexbasierten Förderung für Problemschulen und mehr fixem Personal wie Schulpsycholog_innen und Sozialarbeiter_innen. Es kann nicht sein, dass hier auf dem Rücken unserer Kinder gespart wird und der politische Streit zwischen der rot-grünen Stadtregierung und der schwarz-blauen Bundesregierung ausgetragen wird.“

