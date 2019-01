NEOS: Mlinar-Bericht mit großer Mehrheit im Europäischen Parlament angenommen

Angelika Mlinar: „2019 ist es einfach nicht mehr akzeptabel, dass immer noch eine spürbare strukturelle Ungleichbehandlung zwischen Frauen und Männern besteht.“

Wien/Straßburg (OTS) - Im Europäischen Parlament wurde heute der Bericht der NEOS-Europaabgeordneten Angelika Mlinar mit großer Mehrheit angenommen, welcher die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Arbeit des Europaparlaments sowie auch in der Verwaltung der EU vorantreiben soll. „2019 ist es einfach nicht mehr akzeptabel, dass nur ein Drittel der Europaabgeordneten Frauen sind, obwohl die europäische Bevölkerung zur Hälfte weiblich und männlich ist. Aber auch abseits der politischen Ebene bleibt viel zu tun - immer noch besteht eine spürbare strukturelle Ungleichbehandlung zwischen Frauen und Männern. Hier gibt es noch viel zu tun. Es ist sehr erfreulich, dass heute wieder ein weiterer Schritt gelungen ist“, zeigt sich Mlinar erfreut. Ziel des Berichts ist es, Maßnahmen vorzuschlagen um die derzeitigen Strukturen im Bereich des Gender-Mainstreaming zu stärken und effizienter zu gestalten. „Wir müssen die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern bei allen Entscheidungen auf allen politischen Ebenen berücksichtigen. Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist ein europäisches Grundrecht und eine essentielle Voraussetzung für mehr Wirtschaftswachstum, mehr Beschäftigung und unseren sozialen Zusammenhalt,“ so Mlinar.

„Nach vielen arbeitsintensiven Monaten an diesem Bericht kann ich sagen, dass Gender Mainstreaming ein kraftvolles Werkzeug für die Gleichstellung der Geschlechter ist. Das Ziel ist und bleibt auch in der nächsten Legislaturperiode die Gleichstellung der Geschlechter in der Arbeit des Parlaments. Die Gleichstellung der Geschlechter muss zu einem selbstverständlichen Teil unseres täglichen Lebens werden, und ich hoffe, dass mein Bericht dazu ein nützliches Instrument sein wird“, so Mlinar abschließend.



