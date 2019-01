Bundesschulsprecher: "Ethik hat im Gegensatz zum Herumlungern einen echten Mehrwert für die Schüler"

Schülerinnen und Schüler begrüßen die Maßnahme des Bildungsministers.

Wien (OTS) - (OTS) – Die langjährige Forderung nach Ethik als Alternativfach der Bundesschülervertretung und der Schülerunion wird nun umgesetzt. Das Fach hat sich als Schulversuch an verschiedensten Schulen schon bewährt, der nächste logische Schritt ist die flächendeckende Umsetzung.

Bundesschulsprecher Timo Steyer dazu: "In Österreich sind immer mehr Schülerinnen und Schüler ohne Bekenntnis. Diese Kinder haben jedoch genauso ein Recht auf Bildung wie alle anderen. Besonders die Auseinandersetzung mit Werten und Moral, wie sie z.B. im Religionsunterricht stattfindet, ist für die Persönlichkeitsbildung essentiell und sollte unbedingt einen Platz im Unterricht haben. Durch die Maßnahme des Ministeriums wird nun endlich ein Alternativprogramm geschaffen, das im Gegensatz zum Herumlungern in der Freistunde einen echten Mehrwert für die Schülerschaft bietet."

"Der Ursprung von einem Alternativfach Ethik liegt bei uns, der Schülerunion. Schon vor Jahrzehnten haben wir ein solches Fach gefordert. Wieder einmal kann man sehen, welche zukunftsorientierten Maßnahmen von den Schülerinnen und Schülern gefordert werden. Ethik hat bis dato schon als Schulversuch an vielen Schulen viele positive Rückmeldungen erhalten, der nächste logische Schritt ist die flächendeckende Umsetzung", so Tobias Hofstätter, Bundesobmann der Schülerunion.

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schülerorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie in diesem Schuljahr 22 von 29 Mandaten stellt. Der Bundesschulsprecher Timo Steyer kommt ebenfalls von der Schülerunion.

Rückfragen & Kontakt:

Raphaela Höck

Pressesprecherin Schülerunion

raphaela.hoeck @ schuelerunion.at

+43 664 3037503