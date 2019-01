Bezirksmuseum 15: Vortrag „Schwenders Colosseum“

Wien (OTS/RK) - Am Freitag, 18. Jänner, ist das Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) der Schauplatz eines interessanten Vortragsabends. Der ehrenamtliche Bezirkshistoriker Franz Linsbauer hält ab 17.30 Uhr ein lehrreiches Referat mit dem Titel „Schwenders Colosseum“. In Wort und Bild wird das Publikum über die Geschichte eines weiträumigen Etablissements von Carl Schwender (1808 – 1866) aufgeklärt, das vormals in der Gegend des heutigen „Schwender-Hofes“ (15., Mariahilfer Straße 189-191) bestand. Bei seinem Rückblick auf den Aufstieg und Niedergang der Gastronomie- und Unterhaltungsbetriebe des Herrn Schwender erinnert Franz Linsbauer die Zuhörerschaft an das Geschehen in früheren Cafe-, Bier- und Speise-Lokalen, auf der Theater-Bühne, an Ball-Abenden und bei Varietee-Darbietungen. Von Gastspielen der „Deutschmeister“ bis zu den legendären „Lumpenbällen“ reichen Linsbauers Schilderungen. Das vergnügte Treiben in „Schwenders Colosseum“ und den Nachfolgeunternehmen endete schlussendlich mit dem Konkurs (1897). Linsbauers Erläuterungen betreffen ein spannendes Kapitel der Vergangenheit von Rudolfsheim-Fünfhaus. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Die Veranstaltung dauert bis 19.00 Uhr. Gerne beantwortet der Vortragende individuelle Fragen der Besucherinnen und Besucher. Auskünfte und Reservierungen: Telefon 0664/249 54 17 (Ehrenamtliche Museumsleiterin: Brigitte Neichl), E-Mail bm1150 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Schwenders Colosseum (Wien Geschichte Wiki):

www.geschichtewiki.wien.gv.at/Schwenders_Vergnügungsetablissement Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus:

www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Angebote im 15. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/rudolfsheim-fuenfhaus/

