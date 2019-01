Fit mit Genuss: Runtasty-Speisen im GOURMET À la Carte-Sortiment

Beliebte Speisen aus der Runtasty App bringen noch mehr Abwechslung in die Betriebsverpflegung und sorgen für eine ausgewogene Ernährung am Arbeitsplatz.

Wien (OTS) - Wer fit und aktiv sein will, sollte nicht nur auf ausreichend Bewegung achten, sondern vor allem auf die richtige Ernährung. Dank der Kooperation mit Runtastic und den bewährten „Fit mit Genuss“-Aktionswochen, macht es GOURMET Business seinen Gästen noch leichter, sich auf dem Arbeitsplatz ausgewogen zu ernähren. Heuer erstmals neu im Angebot sind beliebte Speisen aus der Runtastic Community: Sesamnudeln mit Tofu, Hummus-Huhn mit Ofengemüse oder Pesto-Wildlachs mit grünen Bohnen – so gut schmecken Fitness und Wohlbefinden in der Mittagspause!

„Fit mit Genuss“- Wochen – Gerichte mit max. 550 kcal

In den kommenden Wochen heißt es für Gäste von GOURMET Business wieder Essen, das schmeckt und dem Körper guttut. Die zahlreichen „Fit mit Genuss“-Speisen sind optimal auf eine ausgewogene Betriebsverpflegung abgestimmt. „Wir unterstützen damit den Wunsch unserer Gäste nach gesundem Essen“, so Mag.a Claudia Horacek, Geschäftsfeldleitung bei GOURMET Business Menü-Service. „Unsere „Fit mit Genuss“-Gerichte haben max. 550 kcal und sind eine vollwertige, nährstoff- und vitaminreiche Mahlzeit, im Gegensatz zu gefüllten Weckerl, Leberkäse-Semmerl und süßen Snacks mit ähnlichen Kalorienwerten“, unterstreicht die Ernährungswissenschafterin den Stellenwert einer abwechslungsreichen Mitarbeiterverpflegung in Unternehmen. Bei den Gästen kommen die Aktionswochen seit Jahren gut an, wie aus den regelmäßigen Gästebefragungen hervorgeht. Die 78 Fit-Speisen bieten zudem eine große gesunde Vielfalt fürs tägliche Essen am Arbeitsplatz.

Begleitend zu den Aktionswochen, finden Gäste auf dem Unternehmensblog auch einige beliebte Rezepte aus der Runtasty App zum Nachkochen sowie viele Infos und Rezepte zum Thema gesunde Ernährung am Arbeitsplatz.

Zur Kooperation mit Runtastic

Dank der Kooperation mit Runtastic ist es gelungen, frischen Schwung in die betriebliche Gesundheitsförderung zu bringen. In der Balance App stehen alle Nährwertinformationen zum gesamten GOURMET- À la Carte-Sortiment zur Verfügung. Damit unterstützt GOURMET seine Gäste, das persönliche Ess- und Fitnessverhalten aufeinander abzustimmen. Die Kalorienmengen der bestellten Speisen lassen sich ganz einfach per Smartphone mitverfolgen. Ebenso behält man mit der App automatisch die in den GOURMET-Speisen enthaltenen Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Protein und Fett im Blick.

GOURMET Business

GOURMET Business, eine Marke von GOURMET, ist der Spezialist für Essen am Arbeitsplatz. Über 2.500 Unternehmen in Österreich und Deutschland vertrauen bereits auf GOURMET Business. Ob À la Carte oder Betriebsgastronomie – GOURMET Business bietet für jedes Unternehmen die passende, individuelle Mitarbeiterverpflegung und Service von A bis Z. Nähere Informationen unter www.gourmet-business.at

Über das Unternehmen: GOURMET ist Marktführer in der Gemeinschaftsverpflegung in Österreich und kocht für Kindergärten, Schulen, Unternehmen und Senioreneinrichtungen, den Einzelhandel sowie bei Events und in Top Gastronomiebetrieben. Als österreichisches Unternehmen mit mehr als 40 Jahren Erfahrung bietet GOURMET höchste Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit. GOURMET legt besonderen Wert auf hochwertige österreichische Zutaten, Regionalität und Saisonalität, BIO-Qualität und Nachhaltigkeit. Mehr dazu unter www.gourmet.at. GOURMET ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG.

