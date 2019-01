Terminaviso: Sondervorführung des Dokumentarfilms WHALE LIKE ME

Wien (OTS) - Japan verlässt die Internationale Walfangkommission und kündigt den offiziellen Beginn des kommerziellen Walfangs für Juli 2019 an.

Der noch unveröffentlichte Dokumentarfilm WHALE LIKE ME ist ein einzigartiges Werk für eine neue Form des Dialoges über unseren Umgang mit Walen. Der Filmemacher Malcolm Wright lebte während der Dreharbeiten in Walfanggemeinden, u.a. in Japan.

Die internationale Meeresschutzorganisation OceanCare und SHIFTING VALUES laden zu einer Sondervorführung und anschließender Diskussion mit dem Filmproduzenten ein.

Interviewmöglichkeit mit Malcolm Wright am 23. und 24. Jänner 2019 nach persönlicher Vereinbarung.



Eine persönliche Anmeldung unter contact @ shiftingvalues.com ist erforderlich. Der Eintritt ist kostenlos. Film und Diskussion auf Englisch.

Datum: 24.01.2019, 19:00 - 21:30 Uhr

Ort: Cine Center

Fleischmarkt 6, 1010 Wien, Österreich

