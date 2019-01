ORF SPORT + mit Eishockey-CL-Semifinal-Rückspiel EC RB Salzburg – RB München

Am 16. Jänner im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 16. Jänner 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Eishockey-Champions-League-Semifinal-Rückspiel EC RB Salzburg – RB München um 20.15 Uhr, das „FIS Freestyle Ski und Freeski Worldcup Magazin“ (Secret Garden und Innichen) um 19.00 Uhr, die Höhepunkte vom Snowboard-Slopestyle-Weltcup am Kreischberg um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.45 Uhr.

Das erste Halbfinalspiel der Champions Hockey League zwischen dem EHC RB München und dem EC RB Salzburg endete in München torlos. Im mit 6.142 Zuschauern ausverkauften Münchner Olympia-Eisstadion lieferten sich beide Mannschaften ein spannendes Duell auf Augenhöhe und kamen abwechselnd zu Topmöglichkeiten. Das Rückspiel steigt am 16. Jänner in der Salzburger Eisarena.

Kommentator ist Michael Berger, für Analysen sorgt Peter Znenahlik.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

