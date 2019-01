Helga Krismer: Freiwillige Einsatzkräfte in Katastrophengebieten brauchen Freistellung

Grüne NÖ kündigen dazu Antrag in der nächsten Landtagssitzung an

Es braucht berufliche Freistellung, wenn die Behörde eine Katastrophe ausstellt. Die Dienstgeber mögen begründen, warum sie auf eine Kraft nicht verzichten können Helga Krismer

St. Pölten (OTS) - Die Klimakatastrophe fordert uns als Gesellschaft immer mehr. Die aktuelle Situation fordert, dass alle in der Region zusammenstehen. „ Es braucht berufliche Freistellung, wenn die Behörde eine Katastrophe ausstellt. Die Dienstgeber mögen begründen, warum sie auf eine Kraft nicht verzichten können “, schlägt die Grüne Landessprecherin Helga Krismer vor. Es geht nicht an, dass Urlaubszeit verbraucht wird.

Im Sommer hat Helga Krismer Frau Landeshauptfrau Mikl-Leitner ein paar Gummistiefel geschenkt, weil die Katastrophen im Land wegen der Klimakrise zunehmen werden. „Ein betroffenes Gesicht am Hochkar schützt wenig: Niederösterreich braucht Wertschätzung der Freiwilligenarbeit in der Katastrophe und eine engagierte Klimapolitik. Deshalb bringen wir in der nächsten Landtagssitzung einen Antrag für eine berufliche Freistellung der freiwilligen Einsatzkräfte ein“, kündigt Helga Krismer an.

Rückfragen & Kontakt:

Michael Pinnow

Pressesprecher der Grünen NÖ



Neue Herrengasse 1/Haus 1/2. Stock

3100 St. Pölten

Telefon Büro: 02742/9005 16702

Telefon mobil: 0676/944 72 69

michael.pinnow @ gruene.at

www.noe.gruene.at