Corinna Milborn zurück bei „Pro und Contra“ morgen um 22:50 Uhr auf PULS 4!

Corinna Milborn ist zurück: Mit Peter Hacker und Johann Gudenus diskutiert sie zum Thema „Wer gewinnt den Kampf um die Mindestsicherung?“ – morgen bei "Pro und Contra" auf PULS 4.

Wien (OTS) - Nach einer Bildschirmpause im Herbst kehrt Corinna Milborn morgen zu ihrer Sendung "Pro und Contra" zurück. Mit unter anderem SPÖ-Sozialstadtrat Peter Hacker und FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus diskutiert Milborn über den Kampf um die Mindestsicherung in Österreich. "Die Pause war nützlich, um den Blick für das Wesentliche abseits der Tagespolitik zu schärfen. Man tappt als Politik-Journalistin leicht in die Falle, den Politikbetrieb mit seinem täglichen, gehetzten Partei-Hickhack zu wichtig zu nehmen. Der gewonnene Abstand hilft mir, die politischen Themen noch stärker aus Sicht unserer Zuseherinnen und Zuseher zu sehen und das herauszuarbeiten, was sie betrifft", so Milborn.



Mindestsicherung in Österreich

Es ist ein Leuchtturmprojekt der türkis-blauen Bundesregierung: Die Reform der Mindestsicherung – ein einheitliches System für alle neun Bundesländer. Doch Wien legt sich quer: SPÖ-Sozialstadtrat Hacker weigert sich die Mindestsicherung in dieser Form umzusetzen: „Das Gesetz ist ein echter Wahnwitz“ unterstreicht er seine Kritik.



Das will die Bundesregierung so nicht auf sich sitzen lassen: FPÖ-Klubobmann Gudenus kritisiert, dass die Stadtregierung „Wien als Weltsozialamt für Armutszuwanderer von überall her uneingeschränkt weiterführen will.“ Und Vizekanzler Strache fordert die Wiener Stadtregierung gar zum Rücktritt auf. Wer wird sich im Kampf Wien vs. Bundesregierung durchsetzen? Welche Konsequenzen hätte eine eigene Mindestsicherung für Wien? Und welche Lösung ist die sozial gerechtere?



Moderation: Corinna Milborn

Gäste:

Peter Hacker, Stadtrat für Soziales und Gesundheit, SPÖ Wien

Johann Gudenus, Klubobmann, FPÖ

Maria Katharina Moser, Direktorin, Diakonie

Christian Keuschnigg, Professor für Nationalökonomie, Universität St. Gallen und Leiter des Wirtschaftspolitischen Zentrums Wien



