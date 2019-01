ORF III am Mittwoch: ORF-III-Neuproduktion „Winterzauber in den Alpen – Von Filzmoos bis Achensee“ in „Heimat Österreich“

Außerdem: „treffpunkt medizin“ und „MERYNS sprechzimmer“ zum Thema Immunsystem und Impfen, Doku „Himmel, Hölle, Fegefeuer: Der Dachstein“

Wien (OTS) - Nachdem sich ORF III Kultur und Information vergangenen Mittwoch aus aktuellem Anlass mit winterlichen Gefahren befasst hat, steht diese Woche am Mittwoch, dem 16. Jänner 2019, wieder die idyllische Seite der Jahreszeit im Mittelpunkt. So präsentiert ORF III im Hauptabend die Premiere der „Heimat Österreich“-Dokumentation „Winterzauber in den Alpen – Von Filzmoos bis Achensee“ (20.15 Uhr) von Christian Papke, die sich den schönen Aspekten des Winters auf dem Land und in den Bergen widmet. Einerseits lockt die Gemütlichkeit in der Stube bei knisterndem Feuer, anderseits bereitet auch die Natur draußen winterliche Freuden: Man trifft einander beim Eisfischen, Eisstockschießen oder Eislaufen.

Danach befasst sich die „Land der Berge“-Dokumentation „Himmel, Hölle, Fegefeuer: Der Dachstein“ (21.05 Uhr) mit einer dramatischen Begebenheit aus dem Jahr 1985. Damals rutschte der amerikanische GI Kenneth Thomas Cichowicz bei der Überquerung des Dachsteingletschers ab, blieb in einer Gletscherspalte stecken und konnte erst nach 19 Tagen gerettet werden. Filmemacher Lutz Maurer rekapituliert die bewegende Geschichte dieser wundersamen Rettung, und Schriftsteller Peter Gruber, der die True Story auf Basis der Tagebücher von Ken Cichowicz in einen Roman gepackt hat, führt durch den Film.

Anschließend widmen sich die ORF-III-Gesundheitsformate dem Thema Immunsystem und Impfen: „treffpunkt medizin“ dreht sich um die Frage „Wächter unseres Körpers – Was macht unser Immunsystem?“ (21.55 Uhr). Die Dokumentation von Maximilian Klamm beschäftigt sich u. a. damit, welche Mechanismen das Immunsystem so effektiv machen, wie man sich selbst gegen Krankheitserreger wappnen kann und welche Möglichkeiten die Forschung in der Immun-Krebstherapie sieht. Es folgt „MERYNS sprechzimmer“ zum Thema „Impfskepsis mit Folgen – Kommt die Masern-Epidemie?“ (22.45 Uhr). Obwohl die Masern eigentlich bis 2020 ausgerottet hätten werden sollen, steigt die Zahl der Masern-Erkrankungen momentan in ganz Europa an. Wenn nicht ausreichend geimpft wird, könnten die Folgen in einigen Jahren drastisch sein. Woher kommen diese Skepsis und die Impfmüdigkeit? Über diese und weitere Fragen diskutieren bei Siegfried Meryn:

Barbara Tucek vom Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen und vom Nationalen Impfgremium, weiters Ingomar Mutz, Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde, Impfgutachter und Medizinhistoriker, sowie Gerald Bachinger, Leiter der NÖ Patienten- und Pflegeanwaltschaft und Sprecher der Patientenanwälte.

