„WELTjournal“ und „WELTjournal +“ mit „Brexit – Wie konnte es so weit kommen?“ und „24 Stunden – Großbritannien von oben“

Am 16. Jänner ab 22.25 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der Weg Großbritanniens aus der EU ist um einiges holpriger und schwieriger als von den Brexit-Befürwortern angenommen. Das „WELTjournal“ – präsentiert von Cornelia Vospernik – zeigt dazu am Mittwoch, dem 16. Jänner 2019, um 22.25 Uhr in ORF 2 die Reportage „Brexit – Wie konnte es so weit kommen?“. Was war in den Wochen und Monaten vor dem Referendum im Juni 2016 geschehen, dass die Briten überraschend mehrheitlich für den EU-Austritt votierten? BBC-Reporterin Laura Kuenssberg zeichnet die dramatischen Ereignisse von damals nach und zeigt, wie die EU-Befürworter von denen, die die EU verlassen wollten, ausmanövriert und überholt wurden.

Im „WELTjournal +“ folgt um 23.15 Uhr die Dokumentation „24 Stunden – Großbritannien von oben“.

WELTjournal: „Brexit – Wie konnte es so weit kommen?“

Ob das britische Unterhaus das von Regierungschefin Theresa May ausgehandelte Brexit-Abkommen heute, am 15. Jänner, annimmt, ist mehr als fraglich. Ob im Falle eines Scheiterns der Austrittsantrag von London zurückgezogen wird, es zum ungeregelten Brexit ohne Deal kommt oder die Briten noch einmal abstimmen, ist völlig offen. Das Brexit-Votum vor zweieinhalb Jahren hat Großbritannien in den Grundfesten erschüttert. Der damalige Premierminister David Cameron trat kurz nach dem Referendum zurück, das britische Pfund fiel auf den tiefsten Stand seit 30 Jahren, im Parlament in Westminster herrschte Chaos. Wie konnte es so weit kommen?

WELTjournal +: „24 Stunden – Großbritannien von oben“

Mit Großbritannien soll Ende März die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt die EU verlassen, ob und wie das vonstattengeht, ist noch völlig offen. Das Verhältnis der Briten zum Rest Europas war von Anfang an schwierig: Der Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft, dem Vorgängerbündnis der EU, glich 1973 einem Hürdenlauf, die Teilnahme am EU-Binnenmarkt kam verzögert, 1999 verwehrten sich die Briten gegen den Euro. „WELTjournal +“ wirft einen Blick von oben auf den Inselstaat, der an manchen Stellen dicht besiedelt, an anderen nahezu menschenleer ist. Die Vogelperspektive zeigt die faszinierende Vielfalt der Landschaft sowie die Ausdehnung der Ballungsräume in England, Schottland, Wales und Nordirland. An den Hotspots, die zu den Knackpunkten bei den Brexit-Verhandlungen gehörten, tauchen Reporter und Kamera hinunter auf britischen Boden und geben einen Einblick in die Stimmung der Bewohner und die Verbindungen der britischen Wirtschaftszentren zu Europa und dem Rest der Welt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at