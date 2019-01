AVISO: Treffen der Verteidigungsminister von Deutschland, Österreich und Schweiz

Hoher Besuch beim Sicherheitspolitischen Jahresauftakt 2019 in der Rossauer Kaserne

Wien (OTS) - Am 18. Jänner 2019 findet der traditionelle sicherheitspolitische Jahresauftakt der Direktion für Sicherheitspolitik des Bundesministeriums für Landesverteidigung im Verteidigungsministerium statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird die aktuelle Sicherheitspolitische Jahresvorschau 2019 vorgestellt. Sie gibt einen Überblick über die fortschreitenden Veränderungen der Sicherheitslage für Österreich und die Europäische Union und auch die damit verbundenen Herausforderungen. Zudem werden Antworten der österreichischen und europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik aufgezeigt.



An der Präsentation nehmen heuer die deutsche Verteidigungsministerin Ursula Von der Leyen und ihre schweizerische Amtskollegin Viola Amherd teil. Im Anschluss an den sicherheitspolitischen Auftakt finden trilaterale Gespräche statt. Konkrete Projekte in den Bereichen Westbalkan, Westafrika und ABC-Abwehr stehen dabei im Mittelpunkt der Gespräche.



Zeit:

18.01.2019; ab 10.30 Uhr



Ort:

BMLV, Rossauer Lände 1, 1090 Wien



Programm:

10.45 Uhr Empfang mit Militärischen Ehren, Foto-/Filmmöglichkeit



11.00 – 12.30 Uhr Sicherheitspolitischer Jahresempfang mit Keynotes der Verteidigungsminister



14.15 – 14.35 Uhr Pressestatements der Verteidigungsminister zu den trilateralen Gesprächen



Weitere Informationen unter:

https://www.bundesheer.at/wissen-forschung/bsp/artikel.php?ID=9821



Medienvertreter werden zur Veranstaltung herzlich eingeladen.



